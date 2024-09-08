Kayıp Narin'den kahreden haber! Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni köye bir kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş-çıkışlar kapatıldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre Narin'in öldürülerek çuvala konup dere kenara getirildiği, üzerinin taşlarla kapatıldığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.
• 08 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 08 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: