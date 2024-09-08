Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKayıp Narin'den kahreden haber! Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Kayıp Narin'den kahreden haber! Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı

Kayıp Narin'den kahreden haber! Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni köye bir kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş-çıkışlar kapatıldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre Narin'in öldürülerek çuvala konup dere kenara getirildiği, üzerinin taşlarla kapatıldığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

• 08 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 08 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Kayıp Narinden kahreden haber Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.Narin'in cansız bedeni köye bir kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

2DİYARBAKIR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorluoğlu, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

3Kayıp Narinden kahreden haber Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu: 8 Eylül 2024 pazar günü bir jandarma arama kurtarma timi, 2 sualtı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekat timi, 2 kadavra köpek unsuru, 1 drone ile mahallenin yakınından geçen aramada kayıp çocuk Narin şahsi kıyafetleriyle çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş şekilde maalesef cansız bedeni bulunmuştur. İlk bulgulara göre Narin'in öldürülerek çuvala konup dere kenara getirildiği, üzerinin taşlarla kapatıldığı anlaşılmaktadır.

4KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş-çıkışlar kapatıldı. DHA muhabiri Emrah Kızıl "Narin'in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Köyün çevresi 8 kere arandı. 2 gün önce de ihbar yapılmıştı ve mahalleye doğru arayış devam ediyordu. Ekipler çalışmalarını bitirdi" dedi.

5BÖLGE 8 DEFA ARANDI

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmamıştı.

6KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK

"KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK"

Hürriyet Muhabiri Musa Kesler "Otopsi Diyarbakır'da yapılacak. Beden üzerinde gerekli incelemeyi yapacak uzmanlar bu birimde. Narin'in kesin ölüm nedeni tespit edilecek ve bir rapor hazırlanacak. DNA örnekleri alınacak. Olay yeri bulguları da çok önemli" ifadelerini kullandı.

719 GÜNDÜR ARANIYORDU... AMCASI TUTUKLANMIŞTI

19 GÜNDÜR ARANIYORDU... AMCASI TUTUKLANMIŞTI

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı.

8SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı.

9Kayıp Narinden kahreden haber Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu.

10Kayıp Narinden kahreden haber Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı

Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

11Kayıp Narinden kahreden haber Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.