Kayıp Narin'den kahreden haber! Diyarbakır Valisi Zorluoğlu kan donduran detayları açıkladı

"KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK"

Hürriyet Muhabiri Musa Kesler "Otopsi Diyarbakır'da yapılacak. Beden üzerinde gerekli incelemeyi yapacak uzmanlar bu birimde. Narin'in kesin ölüm nedeni tespit edilecek ve bir rapor hazırlanacak. DNA örnekleri alınacak. Olay yeri bulguları da çok önemli" ifadelerini kullandı.