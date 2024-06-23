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Gündem Kavurucu sıcaklar fena bastıracak! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak, İstanbul dahil onlarca il alev alev yanacak
Haberler Gündem Haberleri Kavurucu sıcaklar fena bastıracak! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak, İstanbul dahil onlarca il alev alev yanacak

Kavurucu sıcaklar fena bastıracak! Sıcaklıklar 10 derece birden artacak, İstanbul dahil onlarca il alev alev yanacak

Meteoroloji haritayı güncelledi. Kurban Bayramı haftasında serinleten havalar geliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken cuma günü 29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yurdun bazı kesimlerinde yerel kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 23 Haziran 2024 - 12:45 • Son Güncelleme:
• 23 Haziran 2024 - 12:45 • Son Güncelleme:
1 Kavurucu sıcaklar fena bastıracak Sıcaklıklar 10 derece birden artacak, İstanbul dahil onlarca il alev alev yanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

2 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

3 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 YARIN HAVA NASIL OLACAK

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada ülke genelinin az bulutlu ve açık, yarın Doğu Anadolu'nun doğusu, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in yağışlı geçmesi bekleniyor.

6 Kavurucu sıcaklar fena bastıracak Sıcaklıklar 10 derece birden artacak, İstanbul dahil onlarca il alev alev yanacak

Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 37, İstanbul'da 31, İzmir'de 36, Adana'da 35, Diyarbakır'da 42, Antalya'da 30, Samsun'da 29 derece civarında seyredecek.

7 RİP AKINTISINA DİKKAT

RİP AKINTISINA DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde: Bugün pazar rüzgar Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat). Orman yangını kontrolünde önemli. İstanbul’da Şile ve Kilyos’ta rip akıntısı olur dikkat. İstanbul dahil Marmara ve Ege’de kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı ortalamaya çekti.

8 BİR HAFTA YAĞIŞ YOK

BİR HAFTA YAĞIŞ YOK

Doğu Anadolu’nun güneyi dışında ülkede yağış yok. Önümüzdeki 1 haftada da yağış görünmüyor. Bugünden itibaren 3 gün İç Anadolu İç Ege, Akdeniz’in ve Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun batısında ve Trakya’da aşırı sıcaklar var.

9 BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C Az bulutlu ve açık

10 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

11 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

12 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 35°C Az bulutlu ve açık

13 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık

14 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C Az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

15 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla güneydoğusu parçalı bulutlu Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu ilçeleri ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu güney ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı