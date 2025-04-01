Kastamonu'nun 133 yıllık geleneği 'bayram pilavı' etkinliği gerçekleştirildi! Yüzlerce kazan pilav ikram edildi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 133 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlara, 119 kazan etli pilav ikram edildi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'aile küçük bir toplum, toplum da büyük bir ailedir' sözünden hareketle çevremizden başlamak üzere dostlarımızı, mahallelilerimizi, ilçemizi, gençlerimizi tüm toplumu kucaklayarak saran bir anlayışla inşallah çalışmalarımıza devam edelim. Birlik, beraberlik duygularımızı perçinleyerek sürdürelim. Daha nice bu asırlık pilav günlerinin devamını diliyorum' dedi.
AA
• 01 Nisan 2025 - 17:45 • Son Güncelleme:
AA
• 01 Nisan 2025 - 17:45 • Son Güncelleme: