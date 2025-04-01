Kastamonu'nun 133 yıllık geleneği 'bayram pilavı' etkinliği gerçekleştirildi! Yüzlerce kazan pilav ikram edildi

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Ekmekci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'aile küçük bir toplum, toplum da büyük bir ailedir' sözünden hareketle çevremizden başlamak üzere dostlarımızı, mahallelilerimizi, ilçemizi, gençlerimizi tüm toplumu kucaklayarak saran bir anlayışla inşallah çalışmalarımıza devam edelim. Birlik, beraberlik duygularımızı perçinleyerek sürdürelim. Daha nice bu asırlık pilav günlerinin devamını diliyorum." dedi.