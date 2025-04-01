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Kastamonu'nun 133 yıllık geleneği 'bayram pilavı' etkinliği gerçekleştirildi! Yüzlerce kazan pilav ikram edildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 133 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde vatandaşlara, 119 kazan etli pilav ikram edildi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'aile küçük bir toplum, toplum da büyük bir ailedir' sözünden hareketle çevremizden başlamak üzere dostlarımızı, mahallelilerimizi, ilçemizi, gençlerimizi tüm toplumu kucaklayarak saran bir anlayışla inşallah çalışmalarımıza devam edelim. Birlik, beraberlik duygularımızı perçinleyerek sürdürelim. Daha nice bu asırlık pilav günlerinin devamını diliyorum' dedi.

AA
• 01 Nisan 2025 - 17:45 • Son Güncelleme:
AA
• 01 Nisan 2025 - 17:45 • Son Güncelleme:
1Kastamonunun 133 yıllık geleneği bayram pilavı etkinliği gerçekleştirildi Yüzlerce kazan pilav ikram edildi

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü düzenlenen 133 yıllık gelenek kapsamında ilçe sakinleri bir araya geliyor.

2Kastamonunun 133 yıllık geleneği bayram pilavı etkinliği gerçekleştirildi Yüzlerce kazan pilav ikram edildi

Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 1200 kilogram pirinç ve 550 kilogram et kullanılarak 119 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

3Kastamonunun 133 yıllık geleneği bayram pilavı etkinliği gerçekleştirildi Yüzlerce kazan pilav ikram edildi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, burada yaptığı konuşmada, geleneğin daha uzun yıllar sürmesini diledi.

4Kastamonunun 133 yıllık geleneği bayram pilavı etkinliği gerçekleştirildi Yüzlerce kazan pilav ikram edildi

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Ekmekci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'aile küçük bir toplum, toplum da büyük bir ailedir' sözünden hareketle çevremizden başlamak üzere dostlarımızı, mahallelilerimizi, ilçemizi, gençlerimizi tüm toplumu kucaklayarak saran bir anlayışla inşallah çalışmalarımıza devam edelim. Birlik, beraberlik duygularımızı perçinleyerek sürdürelim. Daha nice bu asırlık pilav günlerinin devamını diliyorum." dedi.

5Kastamonunun 133 yıllık geleneği bayram pilavı etkinliği gerçekleştirildi Yüzlerce kazan pilav ikram edildi

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlikler açısından önemli olduğunu söyledi.

6Kastamonunun 133 yıllık geleneği bayram pilavı etkinliği gerçekleştirildi Yüzlerce kazan pilav ikram edildi

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Atalarımızdan, büyüklerimizden bugüne kadar bize miras kalan gelenek ve göreneklerimizi yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Rabbim nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli, huzur içinde erişmeyi nasip etsin." dedi.Edilen duanın ardından başlayan pilav ikramı yaklaşık 4 saat sürdü.