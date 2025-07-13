Kastamonu'da 65 yaşındaki vatandaş kendi aqua parkını yaptı! Sosyal medya onu konuşuyor

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Sosyal medyada insanların çok fazla ilgi göstermesinin kendisini şaşırttığını kaydeden Saraç, "Torunumla bir video çekelim dedik. Ben İstanbul'da Esenler Belediyesi'nin kurslarına gidiyorum. Erdal Şahin hocamız çok yardımcı oldu ve onun sayesinde kendi çapımda şarkı söylüyorum. Videoyu çekerken de şarkı söyledim. Videoyu Kastamonu'daki sosyal medya sayfalarına gönderdim. İnsanlar çok güzel tepki gösterdi. Bir kaç saat sonra baktığımda 1,5 milyon insanın izlediğini gördüm. Bu mutluluk bana yetiyor da artıyor" şeklinde konuştu.