Kars'ta yılın ilk karı yağdı! Kent merkezi beyaza büründü

01.12.2025 - 10:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)-

Karsa dün gece mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kars'ta dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti.

Çevreyi beyaza bürüyen yağış sonrası esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, bazı sürücüler araçlarının camında biriken karları sildikten sonra yola çıktı.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent merkezinde aralıklarla karla karışık yağmurun yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı bildirildi.