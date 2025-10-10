Kars'ta toprak donmadan son hasat başladı! 800 ton ürün elde ediliyor

5

Tarlada çalışanlardan Akif Taşdemir de sonbaharın ilk aylarında başladıkları patates hasadına devam ettiklerini belirterek, "Özellikle kışın kar yağmadan önce havalar soğuyor. Soğuduğu zaman kırağı düşüyor, kırağı attığı zaman patates kabuğu biraz daha kalınlaşıyor. Bizim en çok tükettiğimiz patates türü beyaz patatestir. Patatesin her türlü bakımını yapıyoruz. Bu da bir çocuk gibi bakım gerektiriyor." diye konuştu. Enes Çetin de köylülerin el birliğiyle yardımlaşarak patates sökümü yaptığını anlattı.