Kars'ta termometreler 34 dereceyi gördü! Çocuklar hem serinledi hem eğlendi

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Ailelerinin uyarılarına rağmen, çocuklar hem serinlemek hem de eğlenceli vakit geçirmek amacıyla yüzmeyi tercih etti. Serin sulara atlayan çocuklar, sıcaklığın getirdiği bunaltıcı havadan bir nebze de olsa kurtuldu. Karahan Çayı'nda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, geç vakitlere kadar sudan çıkmadı."Hava çok sıcak yanıyoruz"Arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen Ahmet Göktaş, "Hava çok sıcak yanıyoruz, havuzumuz yok ama derede çimiyoruz" dedi."Kim demiş Kars'ta deniz yok"Karhan Çayı'nın serin sularına kendisini bırakan Ali Demirkaya, "Havaların çok sıcak olması nedeniyle arkadaşlarımızla dereye geldik. Çok sıcak yanıyoruz. Kim demiş Kars'ta deniz yok" diye konuştu.