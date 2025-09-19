Kars'ta meşhur lezzet için hazırlıklar başladı! Kar yağdığında kesilecek: Fiyatı 6 bin TL'ye dayandı

6

Karslılar için kaz eti sadece bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir miras. Özellikle kış aylarında köylerde tandırda pişirilen kaz hem çok lezzetli oluyor, hem de kaz etinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Özellikle Kars’a dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği kaz, restoranlarda bulgur pilavı ile birlikte yerini alıyor.