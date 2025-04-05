Kars'ta geçmişin izleri geleceğe taşınıyor: Annelerin ve ninelerin mirası Kazım Usta'nın ellerinde canlanıyor

Mesleğini genç nesillere aktarmak istediğini de söyleyen Kazaklı, “Herkes bir şeyler yapıyor ama bu işin kıymetini bilenler sahip çıkmalı. Burada makinelerimiz var, iş var, meslek var. Gelin öğrenin, iş sahibi olun. Çalışmadan, üretmeden bir yere varamayız. Gençler üretin, çalışın. Elinizde meslek olursa, geleceğiniz de olur. Üretkenliği durdurmayın, bu sanatlar ölmesin. Şimdi ben yapıyorum ama benden sonra kim yapacak? Gençler öğrenmezse, bu işlerin geleceği yok” ifadelerini kullandı.



Mesleğinde zaman zaman duygusal anlar yaşandığını da dile getiren Kazım Kazaklı, "Bir gün bir hanımefendi geldi, ‘Ben 40 günlükken annem rahmetli oldu. Beni bu dantelin içinde büyüttüler. Bu benim anamın kokusunu taşıyor’ diye anlattı. O an içim titredi. Dedim ki, ‘Mademki bu senin annenin kokusunu taşıyor, Kazaklı da Allah’ın izniyle elinden geleni yapacak" diyerek anısını da anlattı.