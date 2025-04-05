Kars'ta geçmişin izleri geleceğe taşınıyor: Annelerin ve ninelerin mirası Kazım Usta'nın ellerinde canlanıyor
Kars'ın kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan perdeci Kazım Kazaklı (60), eski dantelleri, kanaviçeleri ve bohçaları onarıp yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Kazaklı, annelerinden ve ninelerinden kalan el işlemelerini getirenlerin kıymetli parçalarını özenle tamir edip yeniliyor.
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
• 05 Nisan 2025 - 14:15 • Son Güncelleme:
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
• 05 Nisan 2025 - 14:15 • Son Güncelleme: