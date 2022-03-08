Karaveli hem itiraf etti hem de Ahmet Nur Çebi'ye yol gösterdi! 'O futbolcudan istediğimizi alamadık'
2-2 biten Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulunan ve oyuncu değişiklikleri konusuna değinen Önder Karaveli yıldız futbolcu hakkında itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam öğrencisi için 'Maalesef ondan istediğimizi alamadık' ifadelerine yer verdi.
Süper Lig'de Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk etti. Yüksek tempoda oynanan mücadelede gol düellosu yaşandı.
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir mücadelesinde savunmanın ortasında Welinton ve Serdar Saatçı görev aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Başakşehir karşılaşmasında savunmanın ortasında değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Montero'nun yerine stoperde Serdar Saatçı'ya görev verdi.
Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Brezilyalı savunmacı Welinton sakatlandı ve oyun alanının kenarına geldi. Karşılaşmaya devam edemeyecek olan Welinton'un yerine Necip Uysal'ı oyuna sokmak için yanına çağıran Teknik Direktör Önder Karaveli, ardından bu değişiklikten vazgeçerken, sakatlanan Welinton da yedek kulübesine geldi. Karaveli'nin değişiklikten vazgeçmesiyle oyun yeniden başlarken 45+4. dakikadaki bu pozisyon konuk ekibin attığı golle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı ekip, savunmasından 1 kişinin eksildiği ve sahada 10 kişi kaldığı bu pozisyonda kalesinde golü görürken, ardından Hakem Erkan Özdamar ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Takımlar kenara gelirken Rachid Ghezzal, yedek kulübesine bakarak duruma tepki gösterdi. Teknik Direktör Önder Karaveli, ikinci yarının yarının başında ise Welinton'un yerine Necip Uysal'ı oyuna dahil etti.
FEYYAZ UÇAR: BURADA HERKES SALİSELERLE YARIŞIYOR
beIN Sports'ta konuşan Feyyaz Uçar: "Maç başlar başlamaz 3-4 oyuncunu ısınmaya yollarsın hazır tutmak açısından. Welinton'un tedavisi oldu 2-3 dakika. Oyuncuyu hemen sokarsın. Burası Süper Lig. Burada saliselerle yarışıyor herkes. İnanılır gibi değil yani." dedi.
GÜNTEKİN ONAY: BAŞAKŞEHİR AFFETMEDİ
Güntekin Onay: "Hatalar Beşiktaş'ta pahalıya mal oldu. Welinton sakatlandı. Değişiklik için kenara işaret yapıldı. Necip Uysal oyuna girene kadar ısınmasını istedi Önder Karaveli. Futbol hatalar oyunu. Beşiktaş golleri atamadı, hatalar yaptı. Başakşehir ise bu hataları affetmedi"
Güven ve Alex'i değiştirmek zorunda kaldık. Talep Alex'ten geldi. Sakatlıktan çıkan riskli bir oyuncuydu. Oyuna güç katacak oyuncularımız dışarıda kalıyorlar sakatlık yüzünden. Sakatlık bizi tedirgin ediyor. Oyuncuyu korumak istiyoruz. Girenlerin yüksek katkısı olduğu söylenemez. Kazanmayı çok istediğimiz, pozisyonumuzu değiştirecek bir maçı daha kazanamadığımız için üzgünüm" diye konuştu.
Ataklarda etkili gibi gözükse de rakibin kendi sahasından başlayan ataklarını engelleyemez bir görüntüsü oldu. Doktorumuzdan da değişiklik konusunda uyarı geldi. Bir kişiyi daha kaybetmemek için ve diri bir Batshuayi etkili olabilir diye oyuna soktuk ama istediğimizi alamadık. Güven çok güzel bir gol attı. Pozisyonlar hazırladı. Rakibin atağa çıkışında ondan beklediğimiz iletişimi ve koşuları yaptı. Genel olarak Güven'den memnunum. Santrforlarımız Güven, Larin, Batshuayi var."
Önder Karaveli, sakatlığı bulunan Pjanic, Josef, N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un son durumlarıyla ilgili gelen soruya, "Doktorlarla sürekli konuşuyoruz. Bazılarının tedavileri, bazılarının antrenmanları devam ediyor. İçlerinden Galatasaray maçında oynayabilecek oyuncular olacaktır. Beklentimiz bu yönde. Oynayacak seviyeye gelemeyecek oyuncularımız da olabilir" yanıtını verdi.
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise maçın beklediklerini gibi geçtiğini belirterek, "Hızlı geçiş oyunları, sert bir oyun oldu. Karşılıklı baskı yaptık. 15-20 dakika Beşiktaş baskılı oynadı. Onu çözünce biz baskılı oynadık, sonra golü attık, öne geçtik. Devreye kadar dengeli oldu. İkinci devre istediğimiz oyunu oynayamadık. Pas oyunu, top bizde olsun, gol atışları olsun istedik, olmadı. Çok top kaybı yaptık. 121 km koşmuşuz. Geçişlerden 1-2 pozisyon çıkaramadık. İkinci devre maçı elimizden verince ikinci golü yedik" dedi.
Sözer, siyah-beyazlıların attığı ikinci golden önce faul olduğunu kaydederek, "Genelde pozisyonlar VAR'da kontrol ediliyor. Biz Ghezzal'ın, Trezeguet'e faul yaptığını düşünüyoruz. Kendi oyunumuza bakıp oyunumuzu ölçmemiz lazım. İkinci devre oyunumuzdan memnun değiliz. Maçı kontrol edip domine etmek istiyoruz. Bugün çok istekliydik, öyle konuştuk. Hedefimiz galibiyetti ama bulamadık" açıklamasını yaptı.