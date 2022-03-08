Karaveli hem itiraf etti hem de Ahmet Nur Çebi'ye yol gösterdi! 'O futbolcudan istediğimizi alamadık'

Ataklarda etkili gibi gözükse de rakibin kendi sahasından başlayan ataklarını engelleyemez bir görüntüsü oldu. Doktorumuzdan da değişiklik konusunda uyarı geldi. Bir kişiyi daha kaybetmemek için ve diri bir Batshuayi etkili olabilir diye oyuna soktuk ama istediğimizi alamadık. Güven çok güzel bir gol attı. Pozisyonlar hazırladı. Rakibin atağa çıkışında ondan beklediğimiz iletişimi ve koşuları yaptı. Genel olarak Güven'den memnunum. Santrforlarımız Güven, Larin, Batshuayi var."