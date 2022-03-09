• 09 Mart 2022 - 09:00 • Son Güncelleme:
Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı! Beşiktaş'ta bir değil iki ayrılık birden
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Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'le berabere kalarak ikincilik yarışında fırsat tepse de Güven Yalçın ve Kenan Karaman ortaya koydukları performansla sınıfı geçti.
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Kenan Karaman da tıpkı Güven gibi başarılı istatisleriyle öne çıktı. Uzatmalarla birlikte 99 dakika oyunda kalan Kenan 3 şutta, 1 isabet sağladı. Yüzde 85 pas isabeti elde eden milli oyuncu tam 16 ikili mücadeleden galip ayrıldı. İki kez pas arası yapan, 4 defa da sahipsiz top kazanan Kenan defansif anlamda da takıma ciddi destek verdi.
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Teknik Direktör Önder Karaveli'nin, Güven ve Kenan'ın Başakşehir maçındaki performansından çok memnun kaldığı ifade edildi.
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