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BeşiktaşKaraveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı! Beşiktaş'ta bir değil iki ayrılık birden
HaberlerBeşiktaş Haberleri Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı! Beşiktaş'ta bir değil iki ayrılık birden
• 09 Mart 2022 - 09:00 • Son Güncelleme:

Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı! Beşiktaş'ta bir değil iki ayrılık birden

Gelecek sezonun kadrosunu kurmaya çalışan Beşiktaş'ta Premier Lig'den kiralık olarak transfer edilen tecrübeli futbolcuyla yolların ayrılacağı ortaya çıktı. Ayrıca yeni sözleşmeye imza atmayan Larin için de son karar verildi.

• 09 Mart 2022 - 09:00 • Son Güncelleme:
1Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı Beşiktaşta bir değil iki ayrılık birden
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Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'le berabere kalarak ikincilik yarışında fırsat tepse de Güven Yalçın ve Kenan Karaman ortaya koydukları performansla sınıfı geçti.

2Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı Beşiktaşta bir değil iki ayrılık birden

Kritik maçta birer gol kaydeden siyah-beyazlı oyuncuların, Başakşehir'e karşı sezonun en iyi istatistiklerine imza attıkları belirlendi.

3Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı Beşiktaşta bir değil iki ayrılık birden

Güven Yalçın maçta 80 dakika sahada kalırken 2 şutunda da isabet sağladı. Yüzde 91 pas isabeti sağlayan genç forvet, ikili mücadelelerde 7 kez rakiplerine üstünlük sağladı, 3 defa da sahipsiz top kazandı.

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Kenan Karaman da tıpkı Güven gibi başarılı istatisleriyle öne çıktı. Uzatmalarla birlikte 99 dakika oyunda kalan Kenan 3 şutta, 1 isabet sağladı. Yüzde 85 pas isabeti elde eden milli oyuncu tam 16 ikili mücadeleden galip ayrıldı. İki kez pas arası yapan, 4 defa da sahipsiz top kazanan Kenan defansif anlamda da takıma ciddi destek verdi.

5Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı Beşiktaşta bir değil iki ayrılık birden

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin, Güven ve Kenan'ın Başakşehir maçındaki performansından çok memnun kaldığı ifade edildi.

6Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı Beşiktaşta bir değil iki ayrılık birden

Siyah-beyazlı hocanın, Galatasaray'la 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynanacak derbide Güven ve Kenan'a yine ilk 11'de forma vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.

7Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı Beşiktaşta bir değil iki ayrılık birden

Milliyet'in haberine göre; Kartal'da Michy Batshuayi ile Cyle Larin formayı Güven Yalçın ve Kenan Karaman'a kaptırdı.

8Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı Beşiktaşta bir değil iki ayrılık birden

Siyah-beyazlı takımın en çok tartışılan ve eleştirilen ismi olan Batshuayi yedek soyunduğu Başakşehir maçında son bölümlerde şans bulurken hiçbir varlık gösteremedi. Çok kısa süre oyunda kalan Larin de hücumda etkisiz kaldı.

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Çok formsuz ve moralsiz olan Batshuayi ve Larin'in Galatasaray derbisinde yüksek ihtimalle yedek soyunacakları aktarıldı.

10Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı Beşiktaşta bir değil iki ayrılık birden

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin bu oyunculardan maçın seyrine göre ikinci yarıda yararlanmayı düşündüğü ifade edildi.

11Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı Beşiktaşta bir değil iki ayrılık birden

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