Karaveli geçmişte attığı golleri izletti yine olmadı! Beşiktaş'ta bir değil iki ayrılık birden

Kenan Karaman da tıpkı Güven gibi başarılı istatisleriyle öne çıktı. Uzatmalarla birlikte 99 dakika oyunda kalan Kenan 3 şutta, 1 isabet sağladı. Yüzde 85 pas isabeti elde eden milli oyuncu tam 16 ikili mücadeleden galip ayrıldı. İki kez pas arası yapan, 4 defa da sahipsiz top kazanan Kenan defansif anlamda da takıma ciddi destek verdi.