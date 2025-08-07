Karavanıyla Türkiye turu yapıyor! Van Gölü sahiline ulaştı

4

Sıradaki hedefinin Türkiye turunu tamamladıktan sonra Balkanlar, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'yu da karavanla keşfetmek olduğunu kaydeden Doğan, "Sosyal medyada Gezgin Hoca Yollarda diye bilinirim. Karavanla Türkiye turu hikayesi kurdum kendimce ve yaklaşık 15 şehir gezdim. Ne kadar sürede? Bir buçuk aylık sürede. Bu karavan hikayesindeki asıl amacım hem karavanla şehir şehir, ilçe ilçe gezmek, hem de özellikle Doğu ve Güneydoğu'ya karavan kültürünü aşılamak. Şu an Bitlis'teyim. Buradaki insanlara karavan hayatını, karavan kültürünü göstermek, tanıtmak istiyorum. Bir de turizme katkısının olduğunu düşünüyorum. Özellikle karavanla gezen turistlerin bu bölgede karavanla gezilebilir mi? Bunu da göstermek istiyorum."