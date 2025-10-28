Karaman'daki bu tarlayı ekip biçenler çiftçi değil! 60 dönüm arazide çerezlik ayçiçeği hasat edildi

2

Bu kapsamda Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 60 dönüm arazide çerezlik ayçiçeği hasat edildi. Hasada katılan Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim çalışmalarının sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, hükümlülerin bu süreçte meslek öğrendiğini ifade etti.