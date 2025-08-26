Karaman'da tarlasına giden üretici gözlerine inanamadı! 15 metre genişliğinde 5 metre derinliğinde
Karaman’ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde doğa olayı sonucu yeni bir obruk oluştu. Yaklaşık 15 metre çapında ve 5 metre derinliğinde olduğu belirlenen obruk, belde sakinleri tarafından fark edildi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, zeminde aniden meydana gelen çökme nedeniyle tedirgin olurken, uzman ekiplerin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi. Yetkililer, obruğun çevreye ve tarım arazilerine olası etkilerini değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu.
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere, yer altı sularının çekilmesiyle Karaman bölgesinde de obruklar oluşmaya başladığını söyledi.
Obrukların bölgede tarımı olumsuz etkilediğini aktaran Bayram, "Konya'nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda Karaman'da da obruk oluşmaya başladı. Burası Karaman tarımı için önemli bir bölge." dedi.