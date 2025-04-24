Karadeniz'in en büyük bilim festivali CANİKFEST başladı

"Festival, yapay zeka, robotik kodlama ve siber konuları ağırlıklı bir festival"

CANİKFEST’in Karadeniz Bölgesi’nde düzenlenen ilk ve tek büyük ölçekli bilim şenliği olma özelliğini taşıdığına dikkat çeken programın açılışında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "CANİKFEST, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük bilim festivali. Bu anlamda 3 gün boyunca çocuklarımızın, gençlerimizin yaklaşık bir aydır yaptığı çalışmaları bugün burada sergileyeceğiz. Hep birlikte fırsat verdiğimizde onları imkanlarla buluşturduğumuzda neleri ortaya koyabileceklerini bugün, yarın ve ertesi gün CANİKFEST’te müşahede edeceğiz. Bir ay ve önümüzdeki üç gün itibariyle yaklaşık 60 bin öğrencimizin ve misafirlerimizi ağırlayacağımız bir festivalin başlangıcındayız şu anda. Ben inşallah ülkemiz adına hayırlı olur temennisinde bulunuyorum. Çünkü bu konu çok çok önemli bir konu. Özellikle yapay zeka, robotik kodlama ve siber konularında ağırlıklı bir festival bu festival. İmkan verildiğinde bizim gençlerimizin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur diyorum. Festival alanında 74 stant var. Tamamının içeriği de dolu dolu. Yapılan o çalışmaları orada çocuklarımız heyecanla anlatmak için değerli misafirlerin vatandaşlarımızı beklemekte. Bu işe yerel yönetimler, Canik Belediyesi olarak ciddi önem veriyoruz, değer veriyoruz. Asli sorumluluklarımızın yanında değişen ve gelişen dünyanın bu teknolojilerine uyum sağlamak, gençlerimizi bu alana adapte etmek için görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Biz de bu sorumluluğu alarak bu şekilde gençlerimize bu alanda hizmet etmeye, destek vermeye çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz alan aynı zamanda Canik'in hatta Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsünün olduğu Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü. Ben buradan da merhum Özdemir Bayraktar amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onun ve ailesinin açmış olduğu yolda bu gençlerimiz artık tutulamaz, önüne set vurulamaz hale geldi" dedi.