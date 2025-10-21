Karadeniz'den sonra Sivas'ta da görüldü! Çiftçilerin kabusu oldu! Karşılaşırsanız sakın vakit kaybetmeyin!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.10.2025 - 17:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Sivas’ta tespit edilen zararlı tür, çiftçiler arasında endişeye yol açtı. Ürünlerde ciddi zarara neden olabileceği belirtilen tehdide karşı, yetkililer vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye’de hızla yayılan kahverengi kokarca, Sivas’ta da görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zararlı böceğe karşı il genelinde izleme çalışması başlattı.

Son yıllarda Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde hızla yayılan ve tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) Sivas’ta da görüldü.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ülke genelinde yayılım alanını genişleten zararlı böceğin şehirde görüldüğü iddiaları üzerine Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada izleme çalışması yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "İlimiz genelinde kahverengi kokarca zararlısına yönelik izleme çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zararlı ile karşılaştığını düşünen vatandaşlarımızın en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.