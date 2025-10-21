Karadeniz'den sonra Sivas'ta da görüldü! Çiftçilerin kabusu oldu! Karşılaşırsanız sakın vakit kaybetmeyin!

4

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "İlimiz genelinde kahverengi kokarca zararlısına yönelik izleme çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zararlı ile karşılaştığını düşünen vatandaşlarımızın en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.