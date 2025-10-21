Karadeniz'den sonra Sivas'ta da görüldü! Çiftçilerin kabusu oldu! Karşılaşırsanız sakın vakit kaybetmeyin!
21.10.2025 - 17:42Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Sivas’ta tespit edilen zararlı tür, çiftçiler arasında endişeye yol açtı. Ürünlerde ciddi zarara neden olabileceği belirtilen tehdide karşı, yetkililer vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu
Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ülke genelinde yayılım alanını genişleten zararlı böceğin şehirde görüldüğü iddiaları üzerine Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada izleme çalışması yaptı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "İlimiz genelinde kahverengi kokarca zararlısına yönelik izleme çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zararlı ile karşılaştığını düşünen vatandaşlarımızın en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.