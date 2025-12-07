Karadeniz'de hamsi bereketi devam ediyor! Sezonun sonuna gelindi

4

Kilosu bir süre önce 50 TL’ye kadar düşmüştü ve o dönemde talep çok yüksekti. Şu an fiyat 100 TL seviyesinde. Vatandaş fiyattan çok memnun değil, talep bu nedenle biraz azaldı. Hamsi büyük ihtimalle bu ay son kez tezgâhlarda olur" diye konuştu.

Pınar, fiyatların somonda 300 TL, levrekte 450-600 TL, çuprada 450-500 TL, istavritte 100 TL, tırsıda 200 TL, barbunda 300-500 TL, mezgitte 400-500 TL arasında değiştiğini söyledi.