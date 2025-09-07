GAZETE VATAN ANA SAYFA
Karabük'te ayı mezarlığa dadandı! Bir yıl önce hayatını kaybeden vatandaşın mezarını tahtalara kadar kazdı

07.09.2025 - 11:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak : KARABÜK (İHA)

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünün Yazır Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olay, köy halkını tedirgin etti. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alana yakın konumda bulunan köy mezarlığına bir ayı girdi. Mezarlıkta bulunan bazı mezarları tahtalara kadar kazdı.

Gece saatlerinde mezarlığa gelen ayı, yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden Yakup Kaya'nın mezarını tahtalara kadar kazdı. Ayının, mezarın bir tahtasını da açtığı öğrenildi. Aynı bölgede bulunan Kezban Kaya’ya ait mezarı da kazmaya çalışan ayı, sonra alandan uzaklaştı.

Olay gündüz vakti kabristana gelen köy sakinleri tarafından fark edildi. Mezarlarda tahribat olduğunu gören vatandaşlar durumu Kaya çiftinin çocuklarına bildirdi. Köye gelen aile fertleri, zarar gören mezarları yeniden toprakla doldurdu.

Aç kaldıkları için köye indikleri düşünülen ayılar vatandaşları endişelendiriyor. Köy sakinlerinden Satılmış Bostancı, sabah saatlerinde kabristana geldiklerinde mezarların kazıldığını gördüklerini ve çocuklarına haber verdiklerini söyledi.

Ayının tekrar geri dönerek burada mezarlara zarar verebileceğini ifade eden Bostancı, "Mezarı fazlasıyla kazmış. Tahtalara kadar inmiş. Tahtalar görünüyordu. Çocukları sabaha kadar mezarın başında beklediler.

Tahtaları kırmış ama daha fazla aşağıya inememiş. Biz baktığımızda cenaze görünüyordu. Büyük ihtimalle bir sesten ürktüğü için cenazeyi alamadan bırakmış" diye konuştu.

Bostancı, ayılar nedeniyle vatandaşların dışarıya çıkmakta tedirginlik yaşadığını dile getirdi. Öte yandan, köye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kölemen deresinde dolanan ayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.