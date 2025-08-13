Karabüklü vatandaş, akrabalarını kanserden kaybedince her şeyi bırakıp kaçtı!

8

Doğruyol, kendisi ve ailesinin yemediği bir şeyi başkalarının da yememesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Tarımı ticari olarak yapıyoruz ama diyoruz ki 'Biz nasıl sağlıklı ürünler yersek insanlar da aynı şekilde sağlıklı ürünler yesin.' Mücadelemiz bu yönde. İnşallah bunu başardık, daha da başarmaya devam edeceğiz." dedi.