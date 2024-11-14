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GündemKar yağışları Balkanlardan geliyor! Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı
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Kar yağışları Balkanlardan geliyor! Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı

Lapa lapa kar yağışlarının etkili olduğu Balkanlardan gelen yağışlı hava hafta sonu ülke genelini etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanının açıklamasına göre; Türkiye, 10 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girdi.

• 14 Kasım 2024 - 20:03 • Son Güncelleme:
• 14 Kasım 2024 - 20:03 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KAR GELİYOR

KAR GELİYOR

Balkanlardan gelen soğuk hava etkisiyle ise kayak merkezlerine kar yağması bekleniyor.

5TÜRKİYE 10 GÜN SÜRECEK YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRDİ

TÜRKİYE 10 GÜN SÜRECEK YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

6Kar yağışları Balkanlardan geliyor Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı

Acar, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini ifade ettiklerini anımsatarak, "Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz'e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu. Murat Acar, yağışlı sistemin bugün başladığını, asıl yarın ve hafta sonu kendisini göstereceğini dile getirdi.

7Kar yağışları Balkanlardan geliyor Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı

Yarın yağışların, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağını ifade eden Acar, "Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak. Ege Bölgesi'nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz'de Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor." dedi.

8Kar yağışları Balkanlardan geliyor Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı

Yağışların pazar ve pazartesi günü doğuya doğru kayacağını söyleyen Acar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yağışların etkili olacağını belirtti. Acar, "Sıcaklıklar yağış alan yerlerde Ege'de, Marmara'da mevsim normallerinin yer yer altına düşebilir ama çok fazla bir soğuk beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

9Kar yağışları Balkanlardan geliyor Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı

Türkiye'nin salı gününe kadar bu yağışlı sistemin etkisinde olacağını ancak perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin daha gelmesini beklediklerini belirten Acar, "Yağışlar önümüzdeki 10 günlük periyotta devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz'de beklenen yağışların sel ve su baskınına yol açma ihtimali yüksek. Bununla ilgili uyarılarımızı yayımlayacağız." diye konuştu.

10Kar yağışları Balkanlardan geliyor Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı

Acar, yurtta görülecek kar yağışına ilişkin olarak da şunları kaydetti:
"Şehir merkezlerinde kar yağışı beklemiyoruz. Sadece önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari'nin yüksekleri, Erzincan, Tunceli gibi şehirlerimizde kar ihtimali var. Yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı beklemiyoruz."

11MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

12EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hariç bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MERSİN 15°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KAYSERİ -2°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 22°CParçalı ve az bulutlu