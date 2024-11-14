Kar yağışları Balkanlardan geliyor! Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hariç bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı



İZMİR 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.