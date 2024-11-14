Kar yağışları Balkanlardan geliyor! Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı
Lapa lapa kar yağışlarının etkili olduğu Balkanlardan gelen yağışlı hava hafta sonu ülke genelini etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanının açıklamasına göre; Türkiye, 10 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girdi.
• 14 Kasım 2024 - 20:03 • Son Güncelleme:
• 14 Kasım 2024 - 20:03 • Son Güncelleme: