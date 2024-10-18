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GündemKar yağışı yurdu beyaza boyadı! Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor
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Kar yağışı yurdu beyaza boyadı! Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimindeki iller için kar uyarısı yapmıştı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı kentlerde kara dönüştü. Erzurum kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken Karabük'te de kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Sivas, Bingöl, Kars, Ardahan, Artvin ve Bitlis'te kar yağışı etkisini gece boyunca sürdürdü. Birçok köyde yollar kapanma noktasına gelirken kar yağışının devam edeceği belirtildi. İstanbul'un etrafındaki illerde de kar yağışı uyarısı yapılmış dün Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili olmuştu.

İHA
• 18 Ekim 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Ekim 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.İlçede etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Sabah uyanan vatandaşlar, beyaza bürünen Süphan Dağı karşısında hayret kaldılar. Orhan Emen isimli vatandaş, “Sabah kalktığımızda Süphan Dağı'nı bembeyaz gördük. Tabii ki sevinçli olduk. Karlı Süphan Dağı'nın keyfini çıkarmak için kameramızı alarak dağın eteklerine çıktık. Bu güzel görüntüyü ölümsüzleştirdik. Bol bol fotoğraf çektik. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Adeta beyaz gelinlik giymiş bir vaziyettedir” dedi.

2Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Sivas’ın en yeni ve ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, mevsimin ilk karı ile birlikte adeta beyaz gelinliğini giydi.Hava sıcaklığının hızla düştüğü Sivas’ta yüksek kesimler karla buluştu. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kaya Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği kayak merkezinde etkili olan kar yağışı merkezi adeta beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinliğini giyen kayak merkezi kayak severleri sevindirdi.

3Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken Kayak merkezi beyaza büründü.Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış gece yarısından itibaren yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası Palandöken adeta beyaz gelinliğini yeniden giyerken beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezinde adeta görsel şölen oluştu.

4Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Ardahan'da dün itibarıyla etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.Kentte dün etkili olan yağmur yüksek kesimlerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi beyaza büründü. Fırtına ile etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

5Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Artvin’de havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağarken, Borçka ilçesine bağlı Macahel Geçidi kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücülere ekipler ve vatandaşlar yardım etti.Artvin’in Borçka, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Borçka-Macahel kara yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan 1.900 rakımlı Camili bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle 6 köyü kapsayan vadideki köy servisleri yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgedeki kar temizleme çalışmalarına başladı.

6Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı, Sarıkamış Kayak Merkezi beyaza büründü.Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, yüksek kesimleri kısa sürede beyaza bürüdü.Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar yağışının aralıklarla devam ederken, hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.

7Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağısı sonrası yüksek kesimler, beyaza büründü.Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Karlıova ilçe merkezinde gece yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü.

8Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezlerinde yağmur yağışının etkili olduğu Karabük'te yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yine aynı bölgede mantar toplamaya giden köylüler kar yağışı altında hem mantar topladı, hem de o kar yağışını kayda aldı.Öte yandan Eflani ilçesinde gün boyu devam eden yağmur yağışı gece saatlerinde kara dönüştü. Eflani'nin özellikle Kastamonu sınırlarındaki köylerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Alpagut köyünde etkili olan kar yağışı sonrası ekili araziler ve doğa beyaz örtüyle kaplandı.

9Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Konya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine, yer yer de mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Haftanın yağışsız geçmesi beklenirken, Konya ve çevresinde hafta sonu gece ve sabah saatlerinde sisli havaların yaşanması bekleniyor. Sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesi tahmin edildiği için hafif zirai don tehlikesi olduğunu belirten uzmanlar, çiftçilerin ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

10Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

11Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların bir kaç gündür 7-10 derece düşmesi ile birlikte yağışlar özellikle yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışının 2 bin metrenin üzerinde etkili olması ile birlikte yöredeki bir çok yayla beyaza bürünürken, Uzungöl'ün yüksek kesimlerindeki yaylalar da kar yağışından nasibini aldı.

12Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Meteorolojinin ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kar uyarısında bulunduğu Bayburt’ta, yüksek kesimler yağan karla beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yaylalarda göçerlerin koyun ve keçi sürüleriyle köylere geri göçü başladı.

13Kar yağışı yurdu beyaza boyadı Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü, sis ve pus görüş mesafesini düşürdü.