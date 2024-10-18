Kar yağışı yurdu beyaza boyadı! Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimindeki iller için kar uyarısı yapmıştı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı kentlerde kara dönüştü. Erzurum kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken Karabük'te de kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Sivas, Bingöl, Kars, Ardahan, Artvin ve Bitlis'te kar yağışı etkisini gece boyunca sürdürdü. Birçok köyde yollar kapanma noktasına gelirken kar yağışının devam edeceği belirtildi. İstanbul'un etrafındaki illerde de kar yağışı uyarısı yapılmış dün Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili olmuştu.
İHA
• 18 Ekim 2024 - 11:32 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Ekim 2024 - 11:32 • Son Güncelleme: