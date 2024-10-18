Kar yağışı yurdu beyaza boyadı! Dikkat meteoroloji uyardı havalar soğuyor

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezlerinde yağmur yağışının etkili olduğu Karabük'te yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yine aynı bölgede mantar toplamaya giden köylüler kar yağışı altında hem mantar topladı, hem de o kar yağışını kayda aldı.Öte yandan Eflani ilçesinde gün boyu devam eden yağmur yağışı gece saatlerinde kara dönüştü. Eflani'nin özellikle Kastamonu sınırlarındaki köylerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Alpagut köyünde etkili olan kar yağışı sonrası ekili araziler ve doğa beyaz örtüyle kaplandı.