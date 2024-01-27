Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına alıyor! 26 şehir için uyarı geldi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 kent için uyarıda bulunurken, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu. AKOM'dan İstanbul için yapılan uyarıda pazar günü karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de canlı yayında uyarılarda bulundu.
• 27 Ocak 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
• 27 Ocak 2024 - 19:41 • Son Güncelleme: