Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına alıyor! 26 şehir için uyarı geldi...

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeçegi tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ile Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli olmak üzere kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

KASTAMONU -3°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.