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Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına alıyor! 26 şehir için uyarı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 kent için uyarıda bulunurken, sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu. AKOM'dan İstanbul için yapılan uyarıda pazar günü karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de canlı yayında uyarılarda bulundu.

• 27 Ocak 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
• 27 Ocak 2024 - 19:41 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

2Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

Yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

3Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

4İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"Üşüten bir hava var ama kar havası değil. Kar yağışı biraz zor görünüyor. İstanbul'da öğleden sonra yağmur var. 6 derece civarında sıcaklık var bu kar sıcaklığı değil.

5Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

Kar yapması için 4 derecenin altına düşmesi gerekli. Isı adası etkisi... Kar yağışı gözükmüyor. Yükseklerde karla karışık yapabilir. 4 derecenin altına bir düşse kar yapar zaten.

6Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

Pazar gecesi ve pazartesi günü karla karışık yağmur yapabilir. Ama lapa lapa kar yok. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış var, yaylalarda ise yoğun kar yağışı yapacak.

7Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

Yoğun kar yağışı 20 santim kar yapacak, kuvvetli 15 santimetre kar yapacak demek. Doğu Anadolu'nun güneyinde çığ tehlikesi var. Antalya'da yağış kuvvetli olacak ama İzmir civarında yağış yok bugün.

8Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

İstanbul'da kar yağışı yok. Yarın ya da pazartesi karla karışık yağmur yapabilir. Garantisi yok. Sıcaklık 4 derecenin altına düşmeyeceği için kar yağışı olmayacak. Şubat - Mart ayında kar görme ihtimalimiz olur İstanbul'da."

9Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

11Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

12Kar yağışı Türkiyeyi etkisi altına alıyor 26 şehir için uyarı geldi...

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

13KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
KOCAELİ 5°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur
TEKİRDAĞ 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

15EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İzmir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı
İZMİR 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA -1°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
MUĞLA -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

16AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra aralıklı hafif kar yağışlı
MERSİN 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

17İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
KAYSERİ -6°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
KONYA -4°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

18BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeçegi tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ile Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli olmak üzere kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
KASTAMONU -3°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 5°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

19ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE 4°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 3°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TOKAT -3°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 4°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

20DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI -15°C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -12°C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -6°C, 2°CÇok bulutlu
VAN -7°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

21GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN -2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT -2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

22DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

23KARADENİZ

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatler 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

24MARMARA

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

25EGE

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

26AKDENİZ

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

27VAN GÖLÜ

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar:, Batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.