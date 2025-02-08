Kar yağışı, karla karışık yağmur ve yağanak yağış uyarısı! Meteoroloji ve AKOM açıkladı: Sıcaklıklar düşecek İstanbul'da etkili olacak

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR -3°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu



İZMİR 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu



MUĞLA -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu