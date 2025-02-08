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GündemKar yağışı, karla karışık yağmur ve yağanak yağış uyarısı! Meteoroloji ve AKOM açıkladı: Sıcaklıklar düşecek İstanbul'da etkili olacak
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Kar yağışı, karla karışık yağmur ve yağanak yağış uyarısı! Meteoroloji ve AKOM açıkladı: Sıcaklıklar düşecek İstanbul'da etkili olacak

Lapa lapa kar yağışları etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yayınladığı haftalık raporda İstanbul dahil birçok kent için yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 08 Şubat 2025 - 19:35 • Son Güncelleme:
• 08 Şubat 2025 - 19:35 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5AKOMDAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

6Kar yağışı, karla karışık yağmur ve yağanak yağış uyarısı Meteoroloji ve AKOM açıkladı: Sıcaklıklar düşecek İstanbulda etkili olacak

Ayrıca AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.

7MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağığ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 5°CÇok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

EDİRNE -1°C, 5°CÇok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAKARYA 3°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

8EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 6°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

SİVAS -7°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 6°CÇok bulutlu

ARTVİN 1°C, 6°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

TRABZON 5°C, 9°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır çevreleri ile Hakkari'nin doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, -3°CÇok bulutlu

KARS -11°C, -3°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hafif kar yağışlı

MALATYA -7°C, 1°CÇok bulutlu

VAN -10°C, 0°CÇok bulutlu

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 11°CParçalı bulutlu

MARDİN -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 12°CParçalı bulutlu