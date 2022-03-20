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GündemKar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı! Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...
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Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı! Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

Kar ve dondurucu soğuk sert vurdu, İstanbul dahil 38 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji duyurdu, tamamen değişiyor. Kar yağışının ne zaman biteceğini tarih verip açıkladı. Yurdun doğu bölgeleri için yoğun kar yağışının bir süre daha etkili olması bekleniyor. Batı bölgeleri için müjdeli haber geldi. Üç gündür yağışların etkili olduğu İstanbul'da bugün yoğun kar yağışı beklenmezken ‘İstanbul’da kar ne zaman sona erecek?’ sorusu merak konusu oldu. Meteoroloji, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini, kıyı kesimlerde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının devam edeceğini duyurdu. İşte Meteoroloji ve Orhan Şen'in son dakika hava durumu tahminleri...

• 20 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
• 20 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından üç gündür etkisini gösteren kar yağışının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, gece boyunca devam etti. İstanbul'da her yer beyazlara bürünürken, bugün güneşli bir hava etkili oluyor. Yurdun doğu bölgeleri için yoğun kar yağışının bir süre daha etkili olması beklenirken, İstanbul başta olmak üzere Batı bölgeleri için müjdeli haberi Prof. Dr. Orhan Şen böyle verdi: "Artık bahar gelecek. Haftaya çiçekler açacak. Bugün itibariyla soğukları geride bıraktık..." Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

2Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

8Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

ÇANAKKALE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

9EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

10Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

A.KARAHİSAR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

12Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

ADANA °C, 13°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°CParçalı bulutlu

HATAY °C, 11°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

14Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

16Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

BOLU °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

18Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

RİZE °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

19DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

20Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

ERZURUM °C, -6°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -7°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°CÇok bulutlu

VAN °C, 1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

21GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

22Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

DİYARBAKIR °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°CParçalı bulutlu

SİİRT °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

23İSTANBULDA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

İSTANBUL'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Üç gündür yağışların etkili olduğu İstanbul'da bugün yoğun kar yağışı beklenmiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verildiğini duyurdu.

24ARTIK ÇİÇEKLER AÇACAK...

"ARTIK ÇİÇEKLER AÇACAK..."

Kar yağışının İstanbul başta olmak üzere Batı bölgeleri için sona erdiğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Artık çiçekler açacak. Bahar gelecek" dedi.

25BU KAR İSTANBUL İÇİN SON KARDI

"BU KAR İSTANBUL İÇİN SON KARDI"

CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi; Batı bölgeleri kışı geride bıraktı bugün itibariyle. Esasında Mart ayı baharın ayıdır ama kışı yaşattı bu sene. Batı'da kar bitti ancak Doğu'da devam edecek.

26Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

Sıcaklıklar her gün bir derece artacak. Hafta sonunda Batı'da sıcaklıkların 10 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren eğer 1 Nisan şakası yapmazsa artık 20 dereceleri göreceğiz.

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