Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı! Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından üç gündür etkisini gösteren kar yağışının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, gece boyunca devam etti. İstanbul'da her yer beyazlara bürünürken, bugün güneşli bir hava etkili oluyor. Yurdun doğu bölgeleri için yoğun kar yağışının bir süre daha etkili olması beklenirken, İstanbul başta olmak üzere Batı bölgeleri için müjdeli haberi Prof. Dr. Orhan Şen böyle verdi: "Artık bahar gelecek. Haftaya çiçekler açacak. Bugün itibariyla soğukları geride bıraktık..." Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.