Kar yağışı geri dönüyor, lapa lapa yağacak! Saatler sonra başlıyor, İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi
Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. MGM haritalı olarak paylaştı. Bahar havasından önce sıcaklıklar düşecek. Kar ve yağmur alarmı verildi. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. Mart ayında yoğun kar yağışı da etkisini sürdürecek. Lapa lapa kar yağışı ile birlikte çığ tehlikesi de bulunuyor. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 12 Mart 2024 - 09:55 • Son Güncelleme:
• 12 Mart 2024 - 09:55 • Son Güncelleme: