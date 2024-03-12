Kar yağışı geri dönüyor, lapa lapa yağacak! Saatler sonra başlıyor, İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Trakya'nın batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede kuvvetli (40-70 km/sa) güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.



EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı