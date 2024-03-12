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Gündem Kar yağışı geri dönüyor, lapa lapa yağacak! Saatler sonra başlıyor, İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi
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Kar yağışı geri dönüyor, lapa lapa yağacak! Saatler sonra başlıyor, İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. MGM haritalı olarak paylaştı. Bahar havasından önce sıcaklıklar düşecek. Kar ve yağmur alarmı verildi. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. Mart ayında yoğun kar yağışı da etkisini sürdürecek. Lapa lapa kar yağışı ile birlikte çığ tehlikesi de bulunuyor. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...  

• 12 Mart 2024 - 09:55 • Son Güncelleme:
• 12 Mart 2024 - 09:55 • Son Güncelleme:
1 Kar yağışı geri dönüyor, lapa lapa yağacak Saatler sonra başlıyor, İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2 Kar yağışı geri dönüyor, lapa lapa yağacak Saatler sonra başlıyor, İstanbul ve Ankara dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Kıyı Ege ile Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Trakya'nın batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede kuvvetli (40-70 km/sa) güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

7 EGE

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Afyonkarahisar dışında) bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

10 -BATI KARADENİZ

-BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde (Kastamonu dışında) iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C Parçalı bulutlu

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis beklenmektedir. DİYARBAKIR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

13 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

14 PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR

PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR!

Mart ayında yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. İller tek tek açıklandı. 5 günlük hava tahmin raporuna göre perşembe günü kar geliyor.