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GündemKar yağışı gece yarısı başlıyor! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor
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Kar yağışı gece yarısı başlıyor! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor

Kar alarmı yeniden başladı. Birçok il için uyarı yapıldı. Saat aralıkları verilerek yağışın en yoğun olacağı zaman açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar beklentisi oluştursa da sıcaklıkların gece yarısı aniden düşmesi bekleniyor. Kara kış birden çökecek. Çok sayıda kent beyaza bürünecek. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yarılacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 22 Şubat 2024 - 11:51 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2024 - 11:51 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı gece yarısı başlıyor Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2Kar yağışı gece yarısı başlıyor Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır

3ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4Kar yağışı gece yarısı başlıyor Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor

MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı bulutlu

5Kar yağışı gece yarısı başlıyor Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor

EGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı bulutluMANİSA °C, 17°CParçalı bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yer yer yağmur, kuzeydoğusunun karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmurlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluSAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluTOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta.

13EGE

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Güney Ege’nin güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren açıkları güneybatıdan; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

14CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Perşembe İç Anadolu doğu, orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu, Akdeniz bölgesinde yağmur Doğu Anadolu Karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Batıda yağış yok. Doğuda çığ riski, İç kesimlerde sabah ve gece sis varYarından batı ve kuzey bölgelerde sıcaklıklar artıyor. İstanbul bugün 11 pazar 18 C

15HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

"Hafta sonu ülkede sıcaklıklar 5-6 derece artacak. Batıda Marmara Ege Batı ve Orta Karadeniz İç Anadulu'da bahar havası hakim olacak. Sıcaklıklar 20 C ve üzerine çıkacak."

16ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! MGM kar uyarısında bulundu. Özelikle o bölge işaret edilerek çığ riskine dikkat çeklidi.

17Kar yağışı gece yarısı başlıyor Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor

Öte yandan MGM de 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Hava kar topluyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek. Pek çok bölgede kar yağışı görülecek. Birçok bölgede ise kar yağışı bugün başladı.

18İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul kar yağışı ile ilgili haberler İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Başta AKOM ve Meteoroloji uzmanları olmak üzere İstanbul kar yağışına ilişkin uyarılar geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Ancak beklenen yağış şehir merkezinde görülmedi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

19Kar yağışı gece yarısı başlıyor Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonuna kadar İstanbul'da kar yağışı etkili olmayacak. Ancak Mart ayında İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceği öngörülüyor.