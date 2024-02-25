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GündemKar yağış bu gece başlıyor! Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi
HaberlerGündem Haberleri Kar yağış bu gece başlıyor! Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi
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Kar yağış bu gece başlıyor! Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi

Kar alarmı yeniden başladı. Birçok il için uyarı yapıldı. Saat aralıkları verilerek yağışın en yoğun olacağı zaman açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar beklentisi oluştursa da sıcaklıkların gece yarısı aniden düşmesi bekleniyor. Kara kış birden çökecek. Çok sayıda kent beyaza bürünecek. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yarılacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 25 Şubat 2024 - 08:55 • Son Güncelleme:
• 25 Şubat 2024 - 08:55 • Son Güncelleme:
1Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 18°CParçalı ve az bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu.

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ °C, 20°CParçalı bulutlu.

İZMİR °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu.

MANİSA °C, 20°CParçalı bulutlu.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

ADANA °C, 22°CParçalı ve az bulutlu.

ANTALYA °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu.

HATAY °C, 19°CParçalı ve az bulutlu.

MERSİN °C, 21°CParçalı ve az bulutlu.

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu.

KONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

SİVAS °C, 13°CParçalı ve az bulutlu.

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor..

BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutlu.

DÜZCE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutlu.

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

AMASYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu.

SAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutlu.

TOKAT 3°C, 16°CParçalı ve az bulutlu.

TRABZON °C, 13°CParçalı bulutlu.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ERZURUM °C, 5°CParçalı ve az bulutlu.

KARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu.

MALATYA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu.

VAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutlu.

SİİRT °C, 14°CParçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu.

12DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi..

MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

13Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi

EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de, güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’de 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan, 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

14CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

Bugün Cuma Güney doğunun doğusunda yağmur doğu Anadoludaki karla karışık yağmur dışında yağış yok. Sıcaklıklar 5-6 derece daha yükseliyor. doğuda çığ riski devamİstanbul 14, Ankara 13 Antalya 20 İzmir 18, Diyarbakır 14

15Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi

Bunun nedenini defalarca açıkladık. Bundan sonra ne olacak. gene ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimleri göreceğiz. Bu ne demek. Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi. Türkiyeyi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdenizi geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az.

16ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! MGM kar uyarısında bulundu. Özelikle o bölge işaret edilerek çığ riskine dikkat çeklidi.

17Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi

Öte yandan MGM de 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Hava kar topluyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek. Pek çok bölgede kar yağışı görülecek. Birçok bölgede ise kar yağışı bugün başladı.

18İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul kar yağışı ile ilgili haberler İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Başta AKOM ve Meteoroloji uzmanları olmak üzere İstanbul kar yağışına ilişkin uyarılar geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Ancak beklenen yağış şehir merkezinde görülmedi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

19Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonuna kadar İstanbul'da kar yağışı etkili olmayacak. Ancak Mart ayında İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceği öngörülüyor.

20Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları birden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak, saat verildi

Haftalık Hava Tahmini🗓️(24 Şubat - 1 Mart 2024)Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.