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GündemKar yağış bu gece başlıyor! Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak
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Kar yağış bu gece başlıyor! Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak

Kar alarmı yeniden başladı. Birçok il için uyarı yapıldı. Saat aralıkları verilerek yağışın en yoğun olacağı zaman açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar beklentisi oluştursa da sıcaklıkların gece yarısı aniden düşmesi bekleniyor. Kara kış birden çökecek. Çok sayıda kent beyaza bürünecek. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yarılacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 23 Şubat 2024 - 23:00 • Son Güncelleme:
• 23 Şubat 2024 - 23:00 • Son Güncelleme:
1Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre;Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir’in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde sis ve yer yer sis bekleniyor.

3ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 21°CParçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 23°CParçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu

MERSİN 12°C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS -1°C, 11°CParçalı bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 17°CParçalı bulutlu

SAMSUN 6°C, 15°CParçalı bulutlu

TOKAT 1°C, 15°CParçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 13°CParçalı bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 6°CParçalı bulutlu

KARS -7°C, 5°CParçalı bulutlu

MALATYA 4°C, 13°CParçalı bulutlu

VAN -3°C, 6°CParçalı bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 15°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 15°CParçalı bulutlu

SİİRT 2°C, 15°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°CParçalı bulutlu

12DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta.

13EGE

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Güney Ege’nin güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren açıkları güneybatıdan; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

14CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

Bugün Cuma Güney doğunun doğusunda yağmur doğu Anadoludaki karla karışık yağmur dışında yağış yok. Sıcaklıklar 5-6 derece daha yükseliyor. doğuda çığ riski devamİstanbul 14, Ankara 13 Antalya 20 İzmir 18, Diyarbakır 14

15Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak

Bunun nedenini defalarca açıkladık. Bundan sonra ne olacak. gene ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimleri göreceğiz. Bu ne demek. Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi. Türkiyeyi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdenizi geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az.

16ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! MGM kar uyarısında bulundu. Özelikle o bölge işaret edilerek çığ riskine dikkat çeklidi.

17Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak

Öte yandan MGM de 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Hava kar topluyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek. Pek çok bölgede kar yağışı görülecek. Birçok bölgede ise kar yağışı bugün başladı.

18İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul kar yağışı ile ilgili haberler İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Başta AKOM ve Meteoroloji uzmanları olmak üzere İstanbul kar yağışına ilişkin uyarılar geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Ancak beklenen yağış şehir merkezinde görülmedi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

19Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonuna kadar İstanbul'da kar yağışı etkili olmayacak. Ancak Mart ayında İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceği öngörülüyor.

20Kar yağış bu gece başlıyor Kara kış geri döndü: Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar dalga dalga yayılacak

Haftalık Hava Tahmini🗓️(24 Şubat - 1 Mart 2024)Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.