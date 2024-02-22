Kar yağış bu gece başlıyor! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı