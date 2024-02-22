Kar yağış bu gece başlıyor! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, lapa lapa kar geliyor, kara kış geri dönüyor
Kar alarmı yeniden başladı. Birçok il için uyarı yapıldı. Saat aralıkları verilerek yağışın en yoğun olacağı zaman açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar beklentisi oluştursa da sıcaklıkların gece yarısı aniden düşmesi bekleniyor. Kara kış birden çökecek. Çok sayıda kent beyaza bürünecek. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı dalga dalga yarılacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...
• 22 Şubat 2024 - 14:50 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2024 - 14:50 • Son Güncelleme: