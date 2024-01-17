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Kar ve fırtına birlikte geliyor! İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

Yeni soğuk hava dalgası geliyor. Çok sayıda kentte kar yağışı görülecek. Meteoroloji, AKOM ve valilik tarafından yapılan uyarılarda net saat verildi. Vatandaşlar kar ve fırtınaya karşı uyarıldı.

• 17 Ocak 2024 - 15:40 • Son Güncelleme:
• 17 Ocak 2024 - 15:40 • Son Güncelleme:
1Kar ve fırtına birlikte geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alıyor. Yurt genelinde etkili olacak kar, sağanak, fırtına için Meteoroloji İstanbul dahil 10 kentte sarı kodlu alarm verdi. Yarın başlayacak olan ve Cuma günü son bulacak hava muhalefeti nedeniyle AKOM’dan sonra İstanbul Valiliği’nden de bir son dakika uyarısı geldi. İşte yağışlı hava ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

2Kar ve fırtına birlikte geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3YAĞIŞLAR KAR ŞEKLİNDE

YAĞIŞLAR KAR ŞEKLİNDE

Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve batı kesimlerde pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4Kar ve fırtına birlikte geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

Hava sıcaklığının Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5MARMARA VE EGE İÇİN KRİTİK UYARI

MARMARA VE EGE İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

6İSTANBUL DAHİL 10 KENTTE SARI KODLU UYARI

İSTANBUL DAHİL 10 KENTTE SARI KODLU UYARI

Yarın "Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova" için sarı alarm verildi.

7İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YENİ UYARI GELDİ

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YENİ UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği sosyal medya hebasından, “Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; İstanbul’da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile Cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°CParçalı bulutlu

9Kar ve fırtına birlikte geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

EGEParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°CParçalı bulutlu

MANİSA °C, 14°CParçalı bulutlu

10Kar ve fırtına birlikte geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

11Kar ve fırtına birlikte geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

12Kar ve fırtına birlikte geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

13Kar ve fırtına birlikte geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

14Kar ve fırtına birlikte geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm: Valilik, AKOM ve MGM art arda uyardı

DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı