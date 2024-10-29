Kar soğukları başladı: Uzmanlar uyardı: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, Meteoroloji saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
• 29 Ekim 2024 - 16:23 • Son Güncelleme:
• 29 Ekim 2024 - 16:23 • Son Güncelleme: