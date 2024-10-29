Kar soğukları başladı: Uzmanlar uyardı: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, Meteoroloji saat vererek uyardı

SICAKLIK 7 DERECE DÜŞECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Anadolu yakasının doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sıcaklık değişmiyor.Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son "güzel hava günleri" olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara Karadeniz ve güney Doğu Anadolu’ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz’in iç ve yükseklerine kar yağışı görülecek”



Bölgelerdeki hava durumu ise şu şekilde;