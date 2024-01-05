Kar İstanbul'a yaklaştı! AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyarırken gün ve saat verildi. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 10 derece birden düşeceği ve Sibirya soğuklarının etkili olacağı duyuruldu. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...
• 05 Ocak 2024 - 07:39 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2024 - 07:39 • Son Güncelleme: