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GündemKar İstanbul'a yaklaştı! AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak
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Kar İstanbul'a yaklaştı! AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyarırken gün ve saat verildi. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 10 derece birden düşeceği ve Sibirya soğuklarının etkili olacağı duyuruldu. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...

• 05 Ocak 2024 - 07:39 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2024 - 07:39 • Son Güncelleme:
1İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı. AKOM alarm seviyesine geçti.

2Kar İstanbula yaklaştı AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak

Hafta başından itibaren Türkiye’ye gelecek soğuk hava nedeniyle İstanbul’un yüksek kesimlerinde ve Anadolu’da kar yağışı görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’un pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

3SALI VE ÇARŞAMBA KAR VAR

SALI VE ÇARŞAMBA KAR VAR

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği kaydedilen açıklamada, 9 Ocak Salı günü kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba günü ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

4Kar İstanbula yaklaştı AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak

Açıklamada, İBB’nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı duyuruldu.

510 DERECE SOĞUYACAK

10 DERECE SOĞUYACAK

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta başında yurda girecek olan soğuk havanın etkilerini Hürriyet’e şöyle anlattı: “Sıcaklıklar ayın 9’undan itibaren 10 derece kadar düşecek.

6Kar İstanbula yaklaştı AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak

İstanbul’da hava sıcaklığı salı günü 4-5 dereceye inecek. 9’unda İstanbul’un yüksek kesimlerine kar yağışı olacak ama 2-3 cm kadar yağar. İstanbullular karı havada görecek ama yerde zor. 10’unda da kar yağışı var ama kuvvetli değil. Cumartesi de kar yağışı var.”

7Kar İstanbula yaklaştı AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak

Meteoroloji Mühendisleri Odası Yayın Kurulu Başkanı Ahmet Köse ise “İstanbul’da deniz suyu hâlâ sıcak. Şu anki verilere göre çocukların kardan adam yapacağı, kar topu oynayacağı bir kar yağışı değil” diye bilgi verdi.

8ANADOLU’DA YOLLAR KAPANIR

ANADOLU’DA YOLLAR KAPANIR

- Prof. Dr. Şen, Anadolu’yla ilgili de şu bilgileri verdi: “Bütün Türkiye’de sıcaklıklar düşecek. Anadolu’da yoğun kar yağışı olacak. Yolları kapatır. Köy yolları kapanır. Anadolu’da buzlanma yoğun olacak. Sadece Akdeniz kıyısı, Ege kıyısı ve Güneydoğu Anadolu’da buzlanma olmayacak.

9Kar İstanbula yaklaştı AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak

Perşembe günü Anadolu’da kar yağışı kuvvetli, perşembe ve cuma günleri bütün Anadolu’da zirai don tehlikesi var. Sis olur. Sisli olan bölgelerde araç sürücülerinin çok dikkatli olması lazım.”

10BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

11METEOROLOJİ UYARDI

METEOROLOJİ UYARDI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI : Doğu kesimlerde beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 15°CParçalı bulutlu

13EGE

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°CParçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°CParçalı bulutlu

14AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu, Doğu Akdeniz'in doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°CParçalı bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

MERSİN °C, 20°CParçalı bulutlu

15İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının hafif yağmurlu, doğusunun aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

16BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, dağlık ve yüksek kesimler kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda ve kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Muş'un güneyi, Şırnak'ın batısı, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar, bu illerin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, doğusu ve güneyi kuvvetli kar yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı

19GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar doğusunda yer yer kuvvetli

GAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

20DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerine kadar doğusu 8, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 6 ila 8, gece saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

MARMARAHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

21Kar İstanbula yaklaştı AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak

EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi gece 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi kuvvetli olmak üzere doğusu ile sabah saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

22Kar İstanbula yaklaştı AKOM alarma geçti, hazır olun, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, Sibirya soğukları fena vuracak

VAN GÖLÜHava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m; Görüş: Orta.