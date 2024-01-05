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GündemKar dalgası İstanbul'a geliyor! Biri bitmeden biri başlayacak, Ocak için 3 tarih verildi! Lapa lapa kar yağışına hazır olun
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Kar dalgası İstanbul'a geliyor! Biri bitmeden biri başlayacak, Ocak için 3 tarih verildi! Lapa lapa kar yağışına hazır olun

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyarırken gün ve saat verildi. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 10 derece birden düşeceği ve Sibirya soğuklarının etkili olacağı duyuruldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakentte ikinci ve üçüncü kar yağışı için de tarih verdi. İşte son dakika kar yağışı haberlerinin detayları...

• 05 Ocak 2024 - 13:05 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2024 - 13:05 • Son Güncelleme:
1İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı. AKOM alarm seviyesine geçti.

2Kar dalgası İstanbula geliyor Biri bitmeden biri başlayacak, Ocak için 3 tarih verildi Lapa lapa kar yağışına hazır olun

AKOM, dün yaptığı açıklamada soğuk hava dalgasının 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini göstereceğini belirtmişti. "Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor" denilmişti.

3Kar dalgası İstanbula geliyor Biri bitmeden biri başlayacak, Ocak için 3 tarih verildi Lapa lapa kar yağışına hazır olun

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul için yeni kar yağışı tahminini paylaştı. Şen, İstanbul'da önümüdeki hafta görülecek kar yağışının ardından etkili olacak olan ikinci ve üçüncü dalganın tarihini verdi.

4Kar dalgası İstanbula geliyor Biri bitmeden biri başlayacak, Ocak için 3 tarih verildi Lapa lapa kar yağışına hazır olun

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bugün Cuma, Türkiyenin doğusunda yağış var. Giresun, Rize ve Artvin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Rize Artvin'nin yükseklerinde ve Van Bitlis Hakkari yer yer yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olur. Batı'da yağış yok sıcaklılar yüksek.

59, 13 VE 19-20 OCAKTA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

9, 13 VE 19-20 OCAK'TA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

9 Ocakta soğuk ve kar yağışı yurtta etkili olacak. İstanbulda kar yağışı olası ama yerde ancak yükseklerde 2-3 cm örtü yapabilir.Gelecek olan 2. kar yağışı 13 Ocakta görülüyor bu sistemde İstanbul dahil Türkiye daha çok kar alacak gibi. 3. sistem 19-20 Ocak da görünüyor.

6BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

7METEOROLOJİ UYARDI

METEOROLOJİ UYARDI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI : Doğu kesimlerde beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 15°CParçalı bulutlu

9EGE

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°CParçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°CParçalı bulutlu

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu, Doğu Akdeniz'in doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°CParçalı bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

MERSİN °C, 20°CParçalı bulutlu

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının hafif yağmurlu, doğusunun aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, dağlık ve yüksek kesimler kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda ve kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Muş'un güneyi, Şırnak'ın batısı, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar, bu illerin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, doğusu ve güneyi kuvvetli kar yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar doğusunda yer yer kuvvetli

GAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

16DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerine kadar doğusu 8, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 6 ila 8, gece saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

MARMARAHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

17Kar dalgası İstanbula geliyor Biri bitmeden biri başlayacak, Ocak için 3 tarih verildi Lapa lapa kar yağışına hazır olun

EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi gece 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi kuvvetli olmak üzere doğusu ile sabah saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

18Kar dalgası İstanbula geliyor Biri bitmeden biri başlayacak, Ocak için 3 tarih verildi Lapa lapa kar yağışına hazır olun

VAN GÖLÜHava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m; Görüş: Orta.