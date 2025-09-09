Kapadokya'nın saklı mirası açığa çıkıyor: 23 yıldır devam ediyor, Sobesos Antik Kenti tarihi yeniden yazıyor!

7

Profesyonel Turist Rehberi Derya Aydın'da, Portekiz'den gelen misafirlerinin Sobesos Antik Kentini özellikle görmek istediklerini söyledi. Aydın "Antik şehir misafirlerimizin çok dikkatini çekti. Kapadokya Bölgesinde Roma şehri bulmak çok zor. Misafirlerimiz Avrupa'lı oldukları için geldikleri şehirleri çok iyi biliyorlar. Türkiye hakkında söyledikleri tek şey, derin ve çok zengin bir tarihinin olduğunu söylüyorlar. Sadece Kapadokya Bölgesinin değil Türkiye'nin tarih konusunda zengin olması onları şaşırtıyor" dedi.