Kapadokya'nın saklı mirası açığa çıkıyor: 23 yıldır devam ediyor, Sobesos Antik Kenti tarihi yeniden yazıyor!
Kaynak : İHA
Kapadokya bölgesinde 2002 yılında kaçak kazılarla ortaya çıkan ve 23 yıldır arkeolojik kazıların devam ettiği Sobesos Antik Kenti, Roma dönemine ait eşsiz mozaikleri, hamam ve toplantı salonları gibi yapılarıyla tarihin derinliklerinden günümüze ulaşıyor.
Kapadokya bölgesinde 2002 yılında kaçak kazı sonucu bulunan Sobesos Antik kentinde kazılar 23 yıldır devam ediyor. Bu güne kadar yürütülen kazı çalışmalarında mozaiklerle süslenmiş 4. yüzyıl Roma dönemine ait binalar, hamam, toplantı salonları, kaya mezarları, tandır ve diğer yerleşim alanları gün yüzüne çıkarıldı.
NEVÜ'nün bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma vizyonu doğrultusunda, üniversitenin İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Ürgüp Müze Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen kazılar, Kapadokya'nın kültürel ve tarihi mirasına bilimsel derinlik kazandırıyor.
Kazı alanında çalışmaları yakından inceleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak NEVÜ'nün sadece eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil, bölgenin kültürel değerlerini ortaya çıkaran akademik projelerle de öncü rol üstlendiğini söyledi.
Aktekin, kazıların hem akademik bilgi üretimine katkı sağladığını hem de öğrencilere uygulamalı arkeoloji eğitimi sunduğunu belirtti.
NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilsen Şerife Özdemir'in bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılara, farklı üniversitelerden araştırmacılar ve arkeoloji bölümü lisans ile yüksek lisans öğrencileri de katılıyor. Bu sayede genç araştırmacılara sahada deneyim kazanma ve bilimsel yetkinlik geliştirme imkânı sunuluyor.
MS 4. yüzyıldan kalma villa, hamam, şapel ve konut alanlarıyla dikkat çeken Sobesos Antik Kenti, zengin mozaik döşemeleri ve mimari yapılarıyla bölgenin önemli arkeolojik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Damsa Vadisi'nin güney çanağında yapılan keşifler ise yerleşim tarihinin Erken Tunç Çağı'na kadar uzandığını gösteriyor.
Profesyonel Turist Rehberi Derya Aydın'da, Portekiz'den gelen misafirlerinin Sobesos Antik Kentini özellikle görmek istediklerini söyledi. Aydın "Antik şehir misafirlerimizin çok dikkatini çekti. Kapadokya Bölgesinde Roma şehri bulmak çok zor. Misafirlerimiz Avrupa'lı oldukları için geldikleri şehirleri çok iyi biliyorlar. Türkiye hakkında söyledikleri tek şey, derin ve çok zengin bir tarihinin olduğunu söylüyorlar. Sadece Kapadokya Bölgesinin değil Türkiye'nin tarih konusunda zengin olması onları şaşırtıyor" dedi.