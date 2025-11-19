Kapadokya'da yeni dönem başladı: Cezası 1 milyon 386 bin lira!

7

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından her araca yerleştirilen takip cihazlarıyla güzergâh dışı kullanımların engellendiğini, faaliyetlerin dijital ortamda raporlandığını ifade eden Güngör, bu yöntemle hem güvenliğin hem de şeffaflığın sağlandığını dile getirdi."Tüm turizm paydaşlarından beklentimiz, yasal izin ve standartlara uygun biçimde faaliyet göstermeleridir. Kurallar, turizmi kısıtlamak için değil; sürdürülebilir, güvenli ve kaliteli turizmi desteklemek için vardır" diyen Güngör, denetimlerin cezai değil, koruyucu ve düzenleyici bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade etti.