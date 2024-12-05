Kapadokya'da peribacası çöktü!





Nevşehir'in Uçhisar beldesi Tekeli Mahallesi'ndeki bir peribacasında gece saatlerinde çökme yaşandı.



Geçen hafta etkili olan yağışta karla kaplanan ve tüf kayadan oluşan peribacasının bir bölümü karların erimeye başlamasıyla çöktü.