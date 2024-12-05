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Kapadokya'da peribacası çöktü!

Kapadokya'da bir peribacasındaki çökme anı ve kaya parçalarının çevreye savrulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

• 05 Aralık 2024 - 15:33 • Son Güncelleme:
• 05 Aralık 2024 - 15:33 • Son Güncelleme:
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Nevşehir'in Uçhisar beldesi Tekeli Mahallesi'ndeki bir peribacasında gece saatlerinde çökme yaşandı.

Geçen hafta etkili olan yağışta karla kaplanan ve tüf kayadan oluşan peribacasının bir bölümü karların erimeye başlamasıyla çöktü.

2Kapadokyada peribacası çöktü



Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Beldedeki bir otelin yakınında yer alan peribacasında yaşanan çökme, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

3Kapadokyada peribacası çöktü

Uçhisar Belediyesi ekipleri, kopan kaya parçalarını iş makinesi yardımıyla kaldırarak alanda temizlik çalışması yaptı.