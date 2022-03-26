Kanserin her çeşidi ile mücadele ediyor, doğal antibiyotik görevi görüyor! Karanfil batırıp odaya bırakınca...
Soğuk algınlığı, halsizlik, grip ve burun tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları gideriyor, mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda antibiyotik görevi görüyor, solunum yollarını açarak rahat nefes almayı sağlıyor. Kandaki kötü kolesterol seviyesini düşüyor, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma olasılığını minimuma indiriyor, yüksek tansiyonu düşürüyor. Tüm kanser çeşitlerine karşı mücadele etmek için kullanılıyor, bağırsakta yaşayan yararlı bakterilerin korunmasını sağlıyor. Yüksek kan şekerini düzenliyor, cilde sürüldüğünde ilgili bölgedeki yaraların iyileşmesine yardımcı oluyor. Karanfil batırıp odaya bırakınca, burun tıkanıklığını ve öksürüğü yok ediyor...
Soğan faydaları saymakla bitmeyen mucize besinlerden biridir. Bağışıklığı güçlendiren ve antibiyotik özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi gören soğanı aynı zamanda evde burun tıkanıklığını ve öksürüğü yok etmek içinde kullanabilirsiniz. Son zamanlarda sosyal medya platformlarında uygulanmış hali paylaşılan soğana karanfil batırma işlemi ne işe yarar? İşte bütün detaylar...
Özellikle kış mevsiminde artan soğuk algınlığı, halsizlik, grip ve burun tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları kolayca geçirmek için doğal yöntemlerle başvurabilirsiniz. Geceleri ani öksürük nöbetlerine karşı uygulayabileceğiniz soğan ve karanfil ikilisiyle hızlıca hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Hem kendinize hem de çocuklarınıza uygulayabileceğiniz bu yöntemle ilaca gerek kalmadan iyileşebilirsiniz.
SOĞANA KARANFİLİ BATIRMANIN FAYDALARI
Soğan, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görerek karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar. Yararlı baharatlar arasında yer alan karanfil, soğanla birleştiğinde neye iyi gelir? İşte cevaplar...
Hem israfı önleyen hem de şifa bulmanızı sağlayan bu yöntemi mutlaka evde deneyin. Böylece ilca gerek kalmadan şifa bulabilirsiniz.
Bir soğanı ortadan ikiye bölün. Düz olan kısımlarına karanfillleri tek tek batırın. En az 5 6 tane sapladıktan sonra düz küçük bir kabın içine soğanı koyun. Daha sonra yatak odasına başucunuza yerleştirin.
Her gün yatmadan önce taze olarak kesip yerleştirin. Çocuklarınız odasına da birer tane yerleştirin.
SOĞANA KARANFİL BATIRMANIN PÜF NOKATLARI
Her derde deva olan soğanın kokusundan rahatsız olanlar soğanı ikiye bölüp üzerine rastgele karanfilleri batırabilir. Böylece ağır kokusunu gidermiş olur. Kimi soğanın kabuklarını soyup ikiye bölerek odaya koyarken kimi de kabuklu bir şekilde koymayı tercih etmektedir.
ÇİĞ SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?
- Kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürür.
- İltihap ve enfeksiyonlara karşı doğal bir antibiyotik etkisi gösterir.
- Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma olasılığını minimuma indirir.
- Yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlar.
- Tüm kanser çeşitlerine karşı mücadele etmek için kullanılır.
- Antioksidan bakımından zengindir, bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Bağırsakta yaşayan yararlı bakterilerin korunmasını sağlar.
- Sindirilemeyen bazı besinlerin parçalanmasına yardımcı olur.
- Yüksek kan şekerini düzenler.
- Vücutta enfeksiyon oluşma riskini azaltır.
- Cilde sürüldüğünde ilgili bölgedeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
- Bağırsakların hareketlerini hızlandırır ve vücutta müshil etkisi görülmesini sağlar.
- Yükselen kan şekerini ihtiyaç duyulan seviyeye çeker.
- Akne ve sivilce oluşumunu engeller.
ÇİĞ SOĞAN YEMEK HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Çiğ soğan tüketimi iltihabi ve enfeksiyonal hastalıkların tümüne karşı etkilidir. Bu bağlamda çiğ soğan tüketmek özellikle idrar yolu iltihabına yakalanma riskini düşürmektedir. Hastalığın oluştuğu dönemdeyse iyileşme sürecini kısaltmaya yönelik rol üstlenmektedir. Çiğ soğanın iyi geldiği diğer hastalıklarsa; diyabet, tansiyon ve bazı kanser türleri olarak sıralanmaktadır.
ÇİĞ SOĞAN SUYUNUN YARARLARI
Çiğ soğan suyu içerisinde yüksek oranda vitamin ve mineral yer almaktadır. Bu bakımdan soğan suyu hem yararlı bir besin kaynağı hem de hastalıklara karşı bir ilaçtır. Çiğ soğan suyunun vücuda faydaları şu şekilde sıralanabilir: İyi bir idrar söktürücüdür, kan şekerinin düşmesine engel olur, sindirimi hızlandırır ve bağırsak hareketlerini düzenler. (Yasemin-Milliyet)