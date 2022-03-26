Kanserin her çeşidi ile mücadele ediyor, doğal antibiyotik görevi görüyor! Karanfil batırıp odaya bırakınca...

ÇİĞ SOĞAN SUYUNUN YARARLARI

Çiğ soğan suyu içerisinde yüksek oranda vitamin ve mineral yer almaktadır. Bu bakımdan soğan suyu hem yararlı bir besin kaynağı hem de hastalıklara karşı bir ilaçtır. Çiğ soğan suyunun vücuda faydaları şu şekilde sıralanabilir: İyi bir idrar söktürücüdür, kan şekerinin düşmesine engel olur, sindirimi hızlandırır ve bağırsak hareketlerini düzenler. (Yasemin-Milliyet)