Kansere neden oluyor, çocukları ölüme götürüyor! Hepsi çok zararlı, sakın bunu yapmayın...

Erken ergenlikle beraber boy uzamasının artması ve kemik gelişiminin hızlı seyretmesine bağlı olarak final boyunda meydana gelecek kayıp, bizim için en önemli özellik. İkincisi de bu çocukların erken adet görmesi, psiko-sosyal travma yaratıyor. Erken ergenlikle başvuran hastalarda uzun dönem tedavilere ihtiyaç duyuluyor ve bu tedaviler de kas içi enjeksiyon şeklinde oluyor. 11-12 yaşına kadar çocuklarda bu tedaviye devam etmemiz gerekiyor. Bu da çocuklar için travmatik bir süreci beraberinde getiriyor. Bu nedenle çocukların bağışıklık sistemini yüksek tutmak adına propolis ve D vitamini gibi ürünlerin uzun süre ve yüksek doz kullanımı, hem aileler, hem de çocuk açısından ekstra problemler oluşturuyor."