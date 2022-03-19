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    SağlıkKanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, virüsleri yok ediyor! Yağı tam bir ağrı kesici...
    HaberlerSağlık Haberleri Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, virüsleri yok ediyor! Yağı tam bir ağrı kesici...
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    Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, virüsleri yok ediyor! Yağı tam bir ağrı kesici...

    Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor. Virüsleri yok etmeye yardımcı oluyor, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyor. Yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor, sindirim sistemini güçlendiriyor, Ödem atma ve kilo verme sürecinde de olumlu etkiler gösteren bu besin, kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkların riskini azaltıyor. Antioksidan özelliği ile hem şeker hastalığına ve hem de yüksek kolesterolde olumlu sonuçlar gösteriyor. Yaşlanmayı geciktiriyor, yağı vücutta ağrıyan bölgelere sürülürse doğal ağrı kesici görevi görüyor.

    • 19 Mart 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:
    • 19 Mart 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:
    1Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, virüsleri yok ediyor Yağı tam bir ağrı kesici...

    Bilinen bir baharat olan kekik, genellikle yiyeceklerde ve kozmetik malzemelerinde koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca ağız gargaralarında da bir bileşen olarak bulunabilir. Diğer faydalarının yanı sıra kekik esansiyel yağının gıda kaynaklı bakterileri azaltma veya yok etme, kalp sağlığını destekleme ve vücuttaki iltihabı hafifletme yeteneğini destekleyen birkaç çalışma var. Kekik yağı bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir ve eski çağlardan beri şifalı bitki olarak kullanılmıştır.

    2Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, virüsleri yok ediyor Yağı tam bir ağrı kesici...

    İçerdiği etken maddelerde vücut direncini artıran kekik, zararlı bileşiklere karşı bire bir. Etkileyici bir kokusu olan kekik yağı da sağlık için oldukça faydalı.

    3BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR, ENFEKSİYONDAN KORUR

    BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR, ENFEKSİYONDAN KORUR

    Kekik yağında bulunan carvacrol isimli madde bağışıklık sistemini güçlendirir, yaraların iyileşmesine katkı sağlar, sindirim sistemini güçlendirir, kalp hastalıkları riskini azaltır.

    4Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, virüsleri yok ediyor Yağı tam bir ağrı kesici...

    Bağışıklık sistemini güçlendirir.

    Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok etmeye yardımcı olur.

    Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

    Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

    Sindirim sistemini güçlendirir.

    Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

    Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkların riskini azaltır.

    5ÖDEM ATMAYA YARDIMCI OLUR

    ÖDEM ATMAYA YARDIMCI OLUR

    Günümüzde bazı bitki çayları içerisinde özellikle kullanılan kekik bitkisinin, vücuttan toksin atımına yardımcı olduğu gibi aynı zamanda ödem atma ve kilo verme sürecinde de olumlu etkiler gösterir.

    6Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, virüsleri yok ediyor Yağı tam bir ağrı kesici...

    Antioksidan özelliği ile kansere karşı koruyucu etkiye sahip olan kekik bitkisi bunun yanı sıra şeker hastalığında ve yüksek kolesterolde olumlu sonuçlar oluşmasına neden olabiliyor. Bu özellikleri ile kekik, en başta tümör oluşumunu engelliyor, şeker hastalığına iyi geliyor, yaşlanmayı geciktiriyor ve gıdaların bozulmasını doğal yollarla engelliyor.

    7KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR

    KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

    Kekik yağının en etkili olduğu alanlardan biri solunum yolu problemleridir. Kaynar suya damlatılan birkaç damla kekik yağı, solunum yolu rahatsızlıklarının şifa bulmasına yardımcı olur. Doğal bir ağrı kesicidir. Vücutta ağrıyan bölgelere kekik yağı ile masaj yapıldığında ağrı büyük ölçüde azalır. (Mynet)

    8Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, virüsleri yok ediyor Yağı tam bir ağrı kesici...

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