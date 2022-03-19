Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, virüsleri yok ediyor! Yağı tam bir ağrı kesici...

Bilinen bir baharat olan kekik, genellikle yiyeceklerde ve kozmetik malzemelerinde koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca ağız gargaralarında da bir bileşen olarak bulunabilir. Diğer faydalarının yanı sıra kekik esansiyel yağının gıda kaynaklı bakterileri azaltma veya yok etme, kalp sağlığını destekleme ve vücuttaki iltihabı hafifletme yeteneğini destekleyen birkaç çalışma var. Kekik yağı bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir ve eski çağlardan beri şifalı bitki olarak kullanılmıştır.