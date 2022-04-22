Kan şekerini kontrol altında tutuyor, kötü kolesterole karşı tam bir savaşçı...
İnsülin salınımını düzenliyor, kandaki şeker seviyelerini kontrol altında tutuyor. Kalp için oldukça etkili, içerisinde vücuttaki antioksidanların gücünü artıran çok sayıda flavonoid veya biyoflavonoid içeriyor. Kötü kolesterole karşı savaşçı, dişleri ve diş etlerini güçlendiriyor. Vücuttaki toksinleri temizliyor, bağışıklık sistemi aktivitesini büyük ölçüde artırıyor, antioksidanlar yönünden oldukça zengin olduğu biliniyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor, sinir sistemi için en uygun besinlerden biri olarak tüketilmesi tavsiye ediliyor. Yoğun E vitamini içeriyor, doğal ve ışıltılı bir cildin yanı sıra pürüzsüz ve temiz bir görünüm sunuyor...
Çağla, yılın kısa bir döneminde tüketilebilen fakat bu kısacık sürede vücutta büyük etkilere sahip olan önemli bir besin. Hem lezzeti hem de yapısı ile oldukça sevilen bu meyvenin muhteşem tadının yanı sıra büyük faydaları bulunuyor.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, çağlanın beden üzerinde büyük etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Cilt sağlığından saç sağlığınıza kadar hem güzellik hem de kalp damar sağlığınızla birlikte sinir sisteminizi de etkileyerek tüm genel sağlığınızda oldukça etkili sonuçlar ortaya koyuyor. İşte o etkiler…
Çağla, botanik olarak tatlı badem ağacının ürettiği bir meyve türü. Bilimsel olarak ise Prunus amygdalus ailesine aittir. Çağla, raf ömrü oldukça kısa olan ve yılda yalnızca 15-20 gün aralığında tüketilebilen bir meyvedir. Bu nedenle her yıl bahar aylarında yoğun bir ilgi görür ve lezzeti ile oldukça sevilir. Çağla, özellikle Türkiye, İran, İsrail ve Arap ülkelerinde yaygındır. Olgunlaşmış çağlanın çekirdeğinin içi besin değeri yüksek bir kuruyemiş olan badem olarak tüketilir.
KALP SAĞLIĞINA FAYDALARI ÖNE ÇIKIYOR
Çağla, kalp için oldukça etkili bir besin. Özellikle kabuk kısmının etkileri oldukça öne çıkıyor. Bir tür ikincilik metabolit olarak vücuttaki antioksidanların gücünü artıran çok sayıda flavonoid veya biyoflavonoid içerir.
Tufts Üniversitesi'den bir grup araştırmacı, bu flavonoidlerin E vitamini ile işbirliği içinde çalıştığını ve böylece kan damarlarını duvarlarını olası yırtılma ve hasarlardan koruduğunu ortaya koydu.
Sonuç olarak, çağlanın etkileri kan damarlarının yapısını koruyarak kalp krizi gibi ölümcül kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayabiliyor.
KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Çağla, düşük yoğunluklu lipoprotein veya "kötü kolesterol" ile oldukça etkili bir şekilde savaşabilir. Taze olarak çıktığı o kısacık süre içerisinde düzenli olarak tüketirseniz, kolesterol seviyenizi kolayca kontrol altında tutabilirsiniz.
DİŞLERİ VE KEMİKLERİ KORUR
Dişler ve kemiklerde oldukça etkili olan fosforu yoğun biçimde barındırması sayesinde çağla, dişleri ve diş etlerini güçlendirir. Bu sayede ağız sağlığınızın yanı sıra tüm kemikleri desteklemesi sayesinde iskelet sisteminizin verimliliğini de büyük ölçüde iyileştirir.
İNSÜLİN SALINIMINI DÜZENLER
Her yemekten sonra kan dolaşımında ortaya çıkan glikoz (şeker) seviyeleri, sağlık için uzun vadede iyi etkilere sahip değildir.
Çağla ise insülin hormonunun salgılanmasını teşvik ederek kan şekeri şekerinin düzenlenmesini sağlar ve böylece kandaki şeker seviyelerini belli bir aralıkta tutmaya yardımcı olur.
ANTİOKSİDANLAR YÖNÜNDEN ZENGİNDİR
Çağla, antioksidanlar yönünden oldukça zengindir. Vücuttaki toksinleri temizleyebilir ve bağışıklık sistemi aktivitesini büyük ölçüde artırabilir. Bu nedenle enfeksiyonların yanı sıra bir dizi hastalığa karşı da önemli bir koruma sağlar.
pH SEVİYESİNİ DENGELER
Vücutta pH dengesini korumak, düzenli bir metabolizma için oldukça önemli bir süreç. Çağla ise bu konuda en iyi seçeneklerden biri. Mide ve bağırsak sularının salgılanması nedeniyle asidik hale gelen sistemimiz, aslında alkali kalmaya meyilli olduğu için bir dizi sağlık sorunuyla karşılaşabilir. Örneğin; osteoporoz, enerji kaybı, zayıf bağışıklık, kilo alımı vb. sorunlar için zemin hazırlayabilir. Örneğin; osteoporoz, enerji kaybı, zayıf bağışıklık, kilo alımı vb. sorunlar için zemin hazırlayabilir. Alkali protein yapısına sahip olan çağla ise pH seviyelerini düzenleyerek vücudunuzun asidik değil alkali olmasına yardımcı olur.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR
Kilo verme konusunda büyük bir mücadele içindeyseniz, çağla mevsimi sizin için demektir. Çağla, fazla yağı yakmaya ve ince kalmanıza yardımcı olabilecek sağlıklı yağlar yönünden oldukça zengindir.
SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLER
Çağla, sinir sistemi için en uygun besinlere sahiptir. L-karnitin ve riboflavin, çağlada bulunan ve beyni, sinir sistemleri olumlu yönde etkileyen iki ana elementtir. Bu sayede çağlayı çıktığı süre boyunca düzenli tüketerek beyindeki işlevselliği ve algı seviyelerini büyük oranda artırabilirsiniz.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Çağla, sindirim sisteminizi düzenlemek için ideal yiyeceklerden biri. Kabızlık sorunu veya düzensiz sindirim sistemi ile mücadele ediyorsanız, yoğun lif içeriği sayesinde bu problemi ortadan kaldırabilme potansiyeline sahiptir.
ÇAĞLANIN CİLDE FAYDALARI
Yoğun E vitamini içeren çağla, kirlilik nedeniyle biriken ve diğer toksik maddelerin yanı sıra tüm serbest radikalleri de ortadan kaldırabilme potansiyeline sahiptir. Oldukça yoğun bir antioksidan olan E vitamini, sonuç olarak doğal ve ışıltılı bir cildin yanı sıra pürüzsüz ve temiz bir görünüm sunar.
Çağla, E vitamininin ana maddesi olan alfa-tokoferol adı verilen madde yönünde çok zengindir. Bu maddeyi "cilt gıdası" olarak düşünebilirsiniz. Düzenli çağla tüketimi, cilt hücrelerine yeterli beslenme fırsatı sağlayabilir ve bu sayede sağlıklı bir cildin anahtarına dönüşebilir. E vitamininin ayrıca doğal bir yaşlanma karşıtı bileşen olduğu düşünülürse düzenli olarak çağla tüketimi de oldukça etkili olacaktır.
Hatta çağla ile hazırlanan maskeler, çağla yağı da kırışıklıklar, siyah noktalar, ince çizgiler vb. gibi çeşitli yaşlanma belirtilerini önleyebilmenize imkan tanıyabilir. Düzenli çağla tüketimi, erken yaşlanmaya karşı savaşması sayesinde cildi canlandırmanın en doğal yollarından biri olarak öne çıkıyor. Yumuşak ve genç bir görünüm elde edebilmenin yolu olarak güneşin zararlı ışınlarından korumanıza yardımcı olur.
ÇAĞLANIN SAÇ İÇİN FAYDALARI
Çağla, aşırı saç dökülmesi sorunuyla baş etmenizi mümkün hale getiriyor. Bu meyve, saç tellerinin her birini kökünden besleyen temel vitaminler, mineraller ve diğer besinler yönünden oldukça zengindir. Sonuç olarak, güçlü ve sağlıklı saçlar elde etmeyi de mümkün kılar. Üstelik sadece saç dökülmesini engellemekle kalmaz, aynı zamanda çağla, saçların uzamasını da hızlandırır.
Saçların uzaması için gerekli olan birçok protein, E vitamini, demir, çinko vb. içermeleri sayesinde saç köklerini besler. Bu sayede daha kalın ve daha uzun saç tellerine sahip olabilirsiniz. Neredeyse bir süper besine dönüşen çağla, parlak saçlar için de çok etkilidir. Çağlanın içeriğindeki protein, saç derisindeki kan akışını artırır, bu durum da saçların hızla uzamasının yanı sıra parlak bir görünüme sahip olmasını kolaylaştırır. (Sabah)