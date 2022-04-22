Kan şekerini kontrol altında tutuyor, kötü kolesterole karşı tam bir savaşçı...

pH SEVİYESİNİ DENGELER

Vücutta pH dengesini korumak, düzenli bir metabolizma için oldukça önemli bir süreç. Çağla ise bu konuda en iyi seçeneklerden biri. Mide ve bağırsak sularının salgılanması nedeniyle asidik hale gelen sistemimiz, aslında alkali kalmaya meyilli olduğu için bir dizi sağlık sorunuyla karşılaşabilir. Örneğin; osteoporoz, enerji kaybı, zayıf bağışıklık, kilo alımı vb. sorunlar için zemin hazırlayabilir. Örneğin; osteoporoz, enerji kaybı, zayıf bağışıklık, kilo alımı vb. sorunlar için zemin hazırlayabilir. Alkali protein yapısına sahip olan çağla ise pH seviyelerini düzenleyerek vücudunuzun asidik değil alkali olmasına yardımcı olur.