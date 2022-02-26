Kan şekerini düzenliyor, erkeklerde sperm sayısını artırıyor! Astıma şifa, enerji deposu...

Keçi boynuzu eski dönemlerden beri soğuk algınlığı vb. rahatsızlıkları iyileştirmek amacıyla kullanılmıştır. Keçiboynuzu ülkemizde de tüketilen bir üründür. Keçi boynuzu ve ondan yapılan pekmezin faydalı olduğu ise pek çok kişi tarafından biliniyor. Keçi boynuzu pekmezinin enerji vermekten sağlığa faydalarına kadar birçok özelliğe sahiptir. Peki keçi boynuzu ne işe yarar? Keçi boynuzunun faydaları nelerdir? Sizler için keçi boynuzu faydalarını derledik.