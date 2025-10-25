Kahramanmaraş'ta kırsal ve merkezde yol atağı: Belediyeden 10 mahalleye eş zamanlı hizmet!

1

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında, kırsal mahallelerde yollar yenileniyor, yeni imar yolları açılıyor ve ulaşım konforu artırılıyor. Bu çerçevede ekiplerin, İsmailli Mahallesi'nde kilit parke döşeme, Çamlıbel Mahallesi'nde yol kumlama, bakım ve onarım, Payamlı Mahallesi'nde yol genişletme, Kalekaya Mahallesi'nde imar yolu açma ve genişletme, Zeytindere Mahallesi'nde yol açma çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.