Kahramanmaraş'ta kırsal ve merkezde yol atağı: Belediyeden 10 mahalleye eş zamanlı hizmet!
Kaynak : İHA
Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla hem merkezde hem de kırsalda ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiği bildirildi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında, kırsal mahallelerde yollar yenileniyor, yeni imar yolları açılıyor ve ulaşım konforu artırılıyor. Bu çerçevede ekiplerin, İsmailli Mahallesi'nde kilit parke döşeme, Çamlıbel Mahallesi'nde yol kumlama, bakım ve onarım, Payamlı Mahallesi'nde yol genişletme, Kalekaya Mahallesi'nde imar yolu açma ve genişletme, Zeytindere Mahallesi'nde yol açma çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.
Ayrıca Saygılı Mahallesi'nde Bilgi ve Kültür Evi çevresinde taş duvar örme, Köseli Mahallesi'nde yol kumlama, Ilıca Mahallesi'nde yol genişletme, Sadıklı Mahallesi'nde yol ve menfez temizleme, Öztürk Mahallesi'nde yol temizleme çalışmaları gerçekleştirildiği aktarıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak yolların vatandaşların hizmetine sunulması için mesaisini sürdürdüğüne dikkat çekildi.