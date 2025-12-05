Kahramanmaraşlı kadın bebeği için üretime başladı! Çevresinden gelen taleple Dubai'ye kadar açıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKahramanmaraşlı kadın bebeği için üretime başladı! Çevresinden gelen taleple Dubai'ye kadar açıldı
05.12.2025 - 09:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Kahramanmaraş'ta, çocuğu için aradığı organik kıyafetleri bir türlü bulamayan bir kadın, bu eksikliği kendi üretimiyle gidermeye karar verdi. Bu karar, onu yalnızca kendi ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, kısa süre içinde bebek ve çocuk kıyafetleri üreten bir markanın sahibi yapacaktı.

Yürürdurmaz, hamile olduğunu öğrendiği günden itibaren, kızına almayı hayal ettiği organik ve doğal kumaşlardan yapılmış kıyafetleri bulamayınca, evde kendi üretimine başlamıştı. Kendi bebeği için yaptığı bu kıyafetler, çevresindekilerin ilgisini çekti. Derken, organik kıyafet üretme fikri ortaya çıktı. Battaniye, tulum, iç giyim ve kundak gibi ürünler tasarlamaya başladığı bu yolculuk, hızla büyüdü. Yürürdurmaz, tasarımlarında kullandığı pamuklu kumaşların, bebeklerin hassas ciltlerine uygun olmasına özellikle dikkat etti. Bir süre sonra, çevresindeki anneler de bu ürünlerden almak istemeye başladılar.

Kadın girişimci, girişimci ruhunu daha da ileriye taşıyarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda kurulan Kadın İş Geliştirme Merkezi'nde (KİGEM) üretim yapmaya başladı.

Burada başlayan profesyonel üretim süreci, Yürürdurmaz’a sadece yerel pazarda değil, yurt dışı pazarında da fırsatlar sundu. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın sağladığı fuar destekleri sayesinde, Körfez ülkelerindeki iş ortaklarıyla tanışma fırsatı buldu ve bu süreç sonunda ilk ihracatını Dubai’ye gerçekleştirdi.

Yürürdurmaz, girişimcilik yolculuğunun, kızına aradığı ürünleri bulamayarak başladığını söyledi ve ekledi: "Kendi ihtiyacımdan yola çıkarak bu işe başladım. Ama şimdi, çok daha büyük bir şeyin parçasıyım." Yürürdurmaz, Kadın İş Geliştirme Merkezi’ne başvurduktan sonra, profesyonel üretim sürecine geçiş yapmış ve hala çok kısa bir süre içinde ihracat yapabilmenin gururunu yaşamaktadır. "Bizler burada organik bebek kıyafetleri üretiyoruz.

Bir bebeğin doğduğu andan itibaren ihtiyaç duyabileceği her şeyi üretebiliyoruz ve bu ürünler üzerinde kişiselleştirmeler yapabiliyoruz. Anneler için çok kıymetli olan bu ürünleri tasarlarken, kadınlara istihdam sağlıyor olabilmek, bu işin en değerli tarafı" diyerek, üretim sürecinin sadece ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Hazel Gizem Yürürdurmaz, girişimcilik yolculuğunda tek başına başlamış olsa da, bugün 3 kişilik bir ekiple yol alıyor. Ekibinin tamamı kadınlardan oluşuyor ve ürettikleri tüm ürünlerin tasarımları tamamen onlara ait.