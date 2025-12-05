Kahramanmaraşlı kadın bebeği için üretime başladı! Çevresinden gelen taleple Dubai'ye kadar açıldı

1

Yürürdurmaz, hamile olduğunu öğrendiği günden itibaren, kızına almayı hayal ettiği organik ve doğal kumaşlardan yapılmış kıyafetleri bulamayınca, evde kendi üretimine başlamıştı. Kendi bebeği için yaptığı bu kıyafetler, çevresindekilerin ilgisini çekti. Derken, organik kıyafet üretme fikri ortaya çıktı. Battaniye, tulum, iç giyim ve kundak gibi ürünler tasarlamaya başladığı bu yolculuk, hızla büyüdü. Yürürdurmaz, tasarımlarında kullandığı pamuklu kumaşların, bebeklerin hassas ciltlerine uygun olmasına özellikle dikkat etti. Bir süre sonra, çevresindeki anneler de bu ürünlerden almak istemeye başladılar.