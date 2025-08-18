Kahramanmaraş'ın yaylalarında hayvan besleyenlere büyük destek! 'Artık işlerimiz çok kolaylaştı'

6

Kösekul "Nurhak, Kahramanmaraş'ın en kırsal ilçelerinden biri. Şu an ortalama 2 bin rakıma sahip ilçenin en büyük yaylarından birisi olan Tahtalı'dayız. Yetiştiriciler yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiriyorlar. Sağım zamanlarında günlük yaylalarda 27 bin ton süt elde ediliyor. Sütler keçi peyniri, deri çökeleği ve tereyağı gibi yöresel ürünlere dönüştürülerek başta çevre il ve ilçeler olmak üzere yurdun dört bir tarafına pazarlanıyor.