Kağıthane'de annesini darp eden şahıs kendini odaya kilitledi: 'Kendimi keseceğim'

Olay, 21 Ekim Salı günü saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedirhan T., annesi Çiğdem B. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Bedirhan T., annesini darbetti. Olayın ardından anne Çiğdem B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin olay yerine geldiğini gören Bedirhan T. 'Kendimi keseceğim' diyerek kendisini odasına kilitledi. Ekiplerin ikna çabaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.