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MagazinKadir İnanır'ın hastalığından sonra son hali şaşırttı!
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• 29 Nisan 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:

Kadir İnanır'ın hastalığından sonra son hali şaşırttı!

Usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda Muğla'da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, beyin damarına pıhtı attığı gerekçesiyle apar topar ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından zorlu bir süreçten geçen ve toparlanmaya çalışan İnanır, son haliyle şaşırttı.

• 29 Nisan 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:
1Kadir İnanırın hastalığından sonra son hali şaşırttı
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20 Kasım tarihinde Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.

2Kadir İnanırın hastalığından sonra son hali şaşırttı

20 Kasım tarihinde Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.

3Kadir İnanırın hastalığından sonra son hali şaşırttı

22 gün gözetim altına tutulan usta oyuncu, öğle saatlerinde taburcu edilmişti. Sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan saat 14.30'da hastaneden ayrılmıştı.

4Kadir İnanırın hastalığından sonra son hali şaşırttı

İnanır, geçtiğimiz günlerde ise son halini Instagram'dan paylaştı.

5KEYİFSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

KEYİFSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen usta isim Kadir İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Kadir İnanır'ın mutsuz hallerinin yanı sıra uzamış sakalları da dikkatlerden kaçmadı.

6YÜRÜMEKTE ZORLANMIŞTI

YÜRÜMEKTE ZORLANMIŞTI

İnanır, önceki gün sevgilisi oyuncu Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana giriş yaparken görüntülenmişti.

7Kadir İnanırın hastalığından sonra son hali şaşırttı

Yürümekte zorlandığı görülen ve keyifsiz hali dikkat çeken İnanır'ın yardımına ise sevgilisi Jülide Kural koşmuştu.

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Kadir İnanır'ın hastalığından sonra son hali şaşırttı!

Kadir İnanır'ın hastalığından sonra son hali şaşırttı!