• 29 Nisan 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:
Kadir İnanır'ın hastalığından sonra son hali şaşırttı!
Usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda Muğla'da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, beyin damarına pıhtı attığı gerekçesiyle apar topar ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından zorlu bir süreçten geçen ve toparlanmaya çalışan İnanır, son haliyle şaşırttı.
• 29 Nisan 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:
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20 Kasım tarihinde Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.
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