Kadınlar o işe de el attı! Manisa'da bağ budama işine kadın eli değdi

"Budama işi erkek işidir"

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, "Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesinde Sultan Günay ablamızı ekibiyle beraber ziyaret ettik. Görüyoruz ki kadınlarımız erkeklerin seviyesine geldi. Aslında budak işi erkek işidir. Kadınlarımız bağlarda sadece ip bağlama yapar. Artık kadınlarımızı bağ budarken görmek bizim için gerçekten bir iftihar kaynağıdır. Kendilerini, ailelerine, evlerine bu şekilde katkı sağladıkları için tebrik ediyorum. Kadınlarımız artık bağlarda traktör kullanabiliyor, bağlarda ilaç atabiliyorlar, ızgara çekerken görebiliyoruz. Bu günde budak yaparken gördük. Bu her yerde rastlayabileceğimiz bir şey değil. Bunu Yeşilyurt Mahallesi kadınlarının bir marifeti olarak düşünüyorum. Bundan sonra bu bir örnek oluşturacak ve başka köylerde de görebiliriz. Budak önemli bir şey. Budama yaparken çubuklarda çok sık gözlü, çok açık gözlüleri değil de normal gözlü olanları, sağlam, pişkin çubuklardan bırakmak gerekiyor. Kav marazı dediğimiz hastalık nedeniyle farklı makaslar kullanılmalı veya makaslar bu tür asmalarda kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmelidir. Böylece hastalığın diğer asmalara bulaşması önlenebilir" diye konuştu.