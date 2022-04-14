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MagazinKaan Urgancıoğlu kardeşini paylaştı! "Hangisi Kaan?"
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• 14 Nisan 2022 - 17:54 • Son Güncelleme:

Kaan Urgancıoğlu kardeşini paylaştı! "Hangisi Kaan?"

Yargı'nın Savcı IlgazKaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can'ı görenler gözlerine inanamıyor. Urgancıoğlu’nun kardeşiyle olan son fotoğrafını görenler "Hangisi Kaan" yorumunu yaptı.

• 14 Nisan 2022 - 17:54 • Son Güncelleme:
1Kaan Urgancıoğlu kardeşini paylaştı Hangisi Kaan
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Yargı dizisinin Savcı IlgazKaan Urgancıoğlu dizideki başarısının yanında özel hayatıyla da gündem olan ve merak edilen bir oyuncu. Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kaan Urgancıoğlu son olarak kardeşini paylaştı.Partneri Pınar Deniz ile gündemden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de tanıdık çıktı. Abisi ile benzerliğiyle herkesi şaşırtan Can Urgancıoğlu, meğer abisiyle aynı dizide rol almış!

2AYNI DİZİDE OYNAMIŞLAR

AYNI DİZİDE OYNAMIŞLAR

Kaan Urgancıoğlu'nun yıldızının parladığı Kara Sevda dizisinin 31. bölümünde acil tıp teknisyeni olarak kamera önü oyunculuğa adımını atan Can'ın, abisi ile birlikte rol aldığı sahne gündem olmuştu.

3Kaan Urgancıoğlu kardeşini paylaştı Hangisi Kaan

Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz gün de kardeşini paylaşınca bu görüntü yeniden gündeme geldi. Kaan Urgancıoğlu ve kardeşinin benzerliğine ise yorum yağdı.

4Kaan Urgancıoğlu kardeşini paylaştı Hangisi Kaan

İkilinin fotoğrafını görenler "Hangisi Kaan?" yorumunda bulundu.

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