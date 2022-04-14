• 14 Nisan 2022 - 17:54 • Son Güncelleme:
Kaan Urgancıoğlu kardeşini paylaştı! "Hangisi Kaan?"
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can'ı görenler gözlerine inanamıyor. Urgancıoğlu’nun kardeşiyle olan son fotoğrafını görenler "Hangisi Kaan" yorumunu yaptı.
• 14 Nisan 2022 - 17:54 • Son Güncelleme:
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Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu dizideki başarısının yanında özel hayatıyla da gündem olan ve merak edilen bir oyuncu. Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kaan Urgancıoğlu son olarak kardeşini paylaştı.Partneri Pınar Deniz ile gündemden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de tanıdık çıktı. Abisi ile benzerliğiyle herkesi şaşırtan Can Urgancıoğlu, meğer abisiyle aynı dizide rol almış!