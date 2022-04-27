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FenerbahçeJorge Jesus'un gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti! İsmail Kartal'ın 4 katı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Jorge Jesus'un gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti! İsmail Kartal'ın 4 katı
• 27 Nisan 2022 - 15:37 • Son Güncelleme:

Jorge Jesus'un gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti! İsmail Kartal'ın 4 katı

Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e giden ve 67 yaşındaki kupa canavarıyla masaya oturan Ali Koç'un 'maaş' engeline takıldığı ortaya çıktı. Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Erhan Seven, Jorge Jesus'un gerçek maliyetini açıklarken, Seven'in 'İsmail Kartal'ın neredeyse 4 katı' ifadeleri camiada olay yarattı.

• 27 Nisan 2022 - 15:37 • Son Güncelleme:
1Jorge Jesusun gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti İsmail Kartalın 4 katı
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TRT Spor'da yayınlanan Spor Stüdyosu programında Ali Koç - Jorge Jesus görüşmeleri hakkında önemli ifadeler kullanan Erhan Seven şu sözleri sarfetti;

2Jorge Jesusun gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti İsmail Kartalın 4 katı

Açık ve net söylüyorum ki Ali Koç kesin olarak İsmail Kartal'la yoluna devam etmeli. Eğer Koç Kartal'la devam derse önümüzdeki sezon çok büyük bir ihtimalle şampiyon olur. 10 hafta önceye kadar kadrodaki duruma bir göz atalım bir de İsmail Kartal'la gelinen noktaya.

3Jorge Jesusun gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti İsmail Kartalın 4 katı

İki Serdar da kendine geldi, Zajc yıldızlaştı, İrfan Can özgüven sahibi oldu, Osayi Samuel parmak ısırtmaya başladı...

4İSMAİL KARTALIN NEREDEYSE 4 KATI

İSMAİL KARTAL'IN NEREDEYSE 4 KATI!

Şimdi Jorge Jesus gelirse hocanın maliyeti en az 9 milyon euro, geldiği gibi takımı tanımaya çalışacak biraz kötü giderse 1 senenin mahvolacak. İsmail Kartal'ın maliyeti ise en fazla 2-2,5 milyon euro ve başarı garantili.

5Jorge Jesusun gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti İsmail Kartalın 4 katı

Eğer başarısız olacaksa bir kez de Fenerbahçe camiasının içinden gelmiş, Fenerbahçe'nin öz evladı başarısız olsun, ben bunu asla düşünmüyorum ama... O şansı İsmail Kartal'a verin.

6Jorge Jesusun gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti İsmail Kartalın 4 katı

Bundan 10 hafta önceye gidin tribünler Ali Koç istifa diye bağırıyordu, İsmail Kartal öyle bir çıkış yaptı öyle bir geldi ki bu sesler kesildi. Aslında İsmail Kartal, Ali Koç'un üstündeki o baskıyı da aldı.

7Jorge Jesusun gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti İsmail Kartalın 4 katı

Fenerbahçe 'de gelecek sezon için yeni teknik direktörün henüz kim olacağı netlik kazanmadı. Önceki gün Sarı Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç ve yönetimden birkaç isim Portekiz'e çıkartma yaparak Jorge Jesus'la görüştü. Hatta toplantıdan fotoğraflar basına düşünce bir anda gündem oldu.

8Jorge Jesusun gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti İsmail Kartalın 4 katı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada bulunan Portekizli Jorge Jesus'tan son dakika açıklaması geldi. Brezilya seyahatine çıkan tecrübeli teknik adam havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe ile görüşmelerin son durumunu aktardı.

9Jorge Jesusun gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti İsmail Kartalın 4 katı

67 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri değerlendiriyorum. Düşünmek için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

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11Jorge Jesusun gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti İsmail Kartalın 4 katı

 

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