• 27 Nisan 2022 - 15:37 • Son Güncelleme:
Jorge Jesus'un gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti! İsmail Kartal'ın 4 katı
Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e giden ve 67 yaşındaki kupa canavarıyla masaya oturan Ali Koç'un 'maaş' engeline takıldığı ortaya çıktı. Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Erhan Seven, Jorge Jesus'un gerçek maliyetini açıklarken, Seven'in 'İsmail Kartal'ın neredeyse 4 katı' ifadeleri camiada olay yarattı.
• 27 Nisan 2022 - 15:37 • Son Güncelleme:
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TRT Spor'da yayınlanan Spor Stüdyosu programında Ali Koç - Jorge Jesus görüşmeleri hakkında önemli ifadeler kullanan Erhan Seven şu sözleri sarfetti;
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Açık ve net söylüyorum ki Ali Koç kesin olarak İsmail Kartal'la yoluna devam etmeli. Eğer Koç Kartal'la devam derse önümüzdeki sezon çok büyük bir ihtimalle şampiyon olur. 10 hafta önceye kadar kadrodaki duruma bir göz atalım bir de İsmail Kartal'la gelinen noktaya.
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada bulunan Portekizli Jorge Jesus'tan son dakika açıklaması geldi. Brezilya seyahatine çıkan tecrübeli teknik adam havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe ile görüşmelerin son durumunu aktardı.
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