Jorge Jesus'u neden açıklayamadığı ortaya çıktı! Ali Koç Ankara'ya gidiyor...
Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına varmasına rağmen Portekizli teknik direktörü İstanbul'a getiremeyen Ali Koç'un asıl sorunu ortaya çıktı. Koç'un derbiden sonra Ankara'ya gideceği belli olurken, başkanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bazı görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını devam ettiren Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için geri sayıma geçti. Gelen son bilgilere göre Jesus kararını 15 Mayıs tarihinde verecek. Zira bu tarihte Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası finallerinden sonraki teknik direktörü açıklanacak.
Brezilya Milli Takımı için ciddi adaylardan bir tanesi olan Jorge Jesus tercih kendisinden yana kullanılırsa Brezilya'nın yeni teknik patronu olacak. Portekizli teknik adam, Brezilya'nın hocası olamaması durumunda ise Başkan Ali Koç'a verdiği sözü tutacak ve Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu olacak.
Şu anda Sarı-Lacivertli kurmaylar Brezilya Futbol Federasyonu'nun 15 Mayıs'ta vereceği karara odaklanmış durumda. İşler Fener yönetiminin istediği gibi giderse Sarı-Lacivertliler, yaklaşık 1 yıldır aralıklı olarak temas halinde olduğu Jorge Jesus'u Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklayacak.
Bu arada Jesus ve ekibinin yıllık toplam maliyetinin 7.5 milyon Euro civarında olduğu da gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'de tek gündem Jorge Jesus. Yeni sezona yeni teknik direktörle girmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç haftalardır Jorge Jesus ile temaslarını sürdürüyordu. Portekizli teknik adamda büyük yol kat eden Sarı-Lacivertlilerin konuyla ilgili hâlâ resmi açıklama yapmamasıyla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok kulübün de Yeni Spor Yasası'yla ilgili Ankara'ya gidip Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok isimle söz konusu yasanın tartışılan maddeleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.