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FenerbahçeJorge Jesus'u neden açıklayamadığı ortaya çıktı! Ali Koç Ankara'ya gidiyor...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Jorge Jesus'u neden açıklayamadığı ortaya çıktı! Ali Koç Ankara'ya gidiyor...
• 08 Mayıs 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:

Jorge Jesus'u neden açıklayamadığı ortaya çıktı! Ali Koç Ankara'ya gidiyor...

Jorge Jesus'la prensip anlaşmasına varmasına rağmen Portekizli teknik direktörü İstanbul'a getiremeyen Ali Koç'un asıl sorunu ortaya çıktı. Koç'un derbiden sonra Ankara'ya gideceği belli olurken, başkanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bazı görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

• 08 Mayıs 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Jorge Jesusu neden açıklayamadığı ortaya çıktı Ali Koç Ankaraya gidiyor...
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Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını devam ettiren Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için geri sayıma geçti. Gelen son bilgilere göre Jesus kararını 15 Mayıs tarihinde verecek. Zira bu tarihte Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası finallerinden sonraki teknik direktörü açıklanacak.

2Jorge Jesusu neden açıklayamadığı ortaya çıktı Ali Koç Ankaraya gidiyor...

Brezilya Milli Takımı için ciddi adaylardan bir tanesi olan Jorge Jesus tercih kendisinden yana kullanılırsa Brezilya'nın yeni teknik patronu olacak. Portekizli teknik adam, Brezilya'nın hocası olamaması durumunda ise Başkan Ali Koç'a verdiği sözü tutacak ve Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu olacak.

3Jorge Jesusu neden açıklayamadığı ortaya çıktı Ali Koç Ankaraya gidiyor...

Şu anda Sarı-Lacivertli kurmaylar Brezilya Futbol Federasyonu'nun 15 Mayıs'ta vereceği karara odaklanmış durumda. İşler Fener yönetiminin istediği gibi giderse Sarı-Lacivertliler, yaklaşık 1 yıldır aralıklı olarak temas halinde olduğu Jorge Jesus'u Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklayacak.

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Bu arada Jesus ve ekibinin yıllık toplam maliyetinin 7.5 milyon Euro civarında olduğu da gelen haberler arasında.

5Jorge Jesusu neden açıklayamadığı ortaya çıktı Ali Koç Ankaraya gidiyor...

Fenerbahçe'de tek gündem Jorge Jesus. Yeni sezona yeni teknik direktörle girmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç haftalardır Jorge Jesus ile temaslarını sürdürüyordu. Portekizli teknik adamda büyük yol kat eden Sarı-Lacivertlilerin konuyla ilgili hâlâ resmi açıklama yapmamasıyla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

6Jorge Jesusu neden açıklayamadığı ortaya çıktı Ali Koç Ankaraya gidiyor...

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u açıklayamama sebebi Yeni Spor Yasası. Jorge Jesus ile anlaşma aşamasına gelen Fenerbahçe'nin, yeni yasadaki kritik nedenlerden dolayı Portekizli teknik adamla ilgili resmi açıklamayı yapamadığı belirtildi.

7Jorge Jesusu neden açıklayamadığı ortaya çıktı Ali Koç Ankaraya gidiyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus, Joachim Löw gibi isimlerle imza atılması durumunda bütçenin aşılmasından korkarak resmi adımları atamadığı iddia ediliyor. Ali Koç'un Jorge Jesus görüşmelerinden fotoğrafın basına sızdığı gün konuyla ilgili kulüpten bir açıklama yapılmış ve...

8Jorge Jesusu neden açıklayamadığı ortaya çıktı Ali Koç Ankaraya gidiyor...

"Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

9Jorge Jesusu neden açıklayamadığı ortaya çıktı Ali Koç Ankaraya gidiyor...

Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok kulübün de Yeni Spor Yasası'yla ilgili Ankara'ya gidip Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok isimle söz konusu yasanın tartışılan maddeleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

10Jorge Jesusu neden açıklayamadığı ortaya çıktı Ali Koç Ankaraya gidiyor...

Özellikle başkan ve yönetim kurulunun mali yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak olmasını düzenleyen madde kulüpleri endişelendiriyor.

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