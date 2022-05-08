Jorge Jesus'u neden açıklayamadığı ortaya çıktı! Ali Koç Ankara'ya gidiyor...

Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok kulübün de Yeni Spor Yasası'yla ilgili Ankara'ya gidip Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok isimle söz konusu yasanın tartışılan maddeleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.